شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة الحارة.. أسباب الدوخة والهبوط في الحر ونصائح ضرورية والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة حتى الذروة، وفقًا للأرصاد الجوية، فقد تعاني من الكثير من الأعراض الوعائية، منها الهبوط الشديد والدوخة والشعور بالدوار والارتباك، وتحدث عنها الدكتور محمود بخيت، استشاري الباطنة بقصر العيني، مؤكدًا أن هذه الأعراض الوعائية طبيعية خاصة إذا كان الشخص يتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس أو ظل لفترة طويلة دون الجلوس في مكان بارد أو منخفض درجة الحرارة بين الحين والآخر.

أسباب الأعراض الاعيائية

وتابع أن مثل هذه الأعراض، والتي قد يزيد عليها أعراض مثل الشعور بانعدام الشهية أو اضطرابات في النوم، كلها ناتجة عن الإجهاد الشديد الذي يحدث للجسم نتيجة إفراز المزيد من العرق خلال الطقس الحار، وارتفاع درجة حرارة الجسم الذي يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشكل واضح مما يشعرك بالدوخة الشديدة.

وأكمل: أيضا من الأعراض الفقدان الشديد للأملاح مع العرق والذي يؤدي إلى خلل توازن الجسم، وقد يصل البعض لمرحلة الجفاف نتيجة نقص السوائل التي يتناولها في مقابل إفراز الكثير من العرق، وجميعها عوامل تؤدي لهذه الأعراض الإعيائية.

نصائح لتخفيف حدة الهبوط والضعف العام

هناك بعض النصائح التي يمكن أن تخفف من حدة الهبوط والضعف العام الذي يشعر به البعض خلال الطقس الحار والموجات الحارة:

- لا شك أن السوائل هي مفتاح تعويض كل ما فقد من خلال العرق، فلا بد من تناول الكثير من المياه على مدار اليوم والسوائل الصحية المفيدة دون إضافة السكر.

- يمكن شرب عصير الليمون الذي يعزز من تقليل الجفاف وأعراضه.

- تناول أكلات غنية بالأملاح مثل الخضروات التي تحتوي على الكثير من المياه وتعوض هذا الفاقد.

- يمكنك الجلوس في مكان منخفض درجة الحرارة بين الحين والآخر، مكيف الهواء أو درجة حرارته وتهويته جيدة.

- يمكنك استعادة نشاطك وتقليل حدة الهبوط من خلال عدم بذل الجهد والراحة، وعدم ممارسة الرياضة في تلك الأثناء.

- لا تجهد نفسك ولا تقوم بنشاط بدني مجهد.

- اهتم بالتنفس السليم، نظم تنفسك وشهيقك وزفيرك.

- ابتعد عن الأكلات الثقيلة والمشروبات السكرية ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

- الاستحمام بالماء البارد قليلًا يمكنه أن يقلل من درجة حرارة جسمك ويشعرك بشعور أفضل.

- إذا كنت تعاني من مرض مزمن أو أن الأعراض لا زالت مستمرة رغم قيامك بكل الإجراءات السابقة، عليك بزيارة الطبيب المختص.