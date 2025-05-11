شكرا لقرائتكم خبر عن الذئبة الحمراء.. الأعراض والأسباب ولماذا أطلق عليها هذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

تزامن أمس الاحتفال باليوم العالمى للتوعية بمرض الذئبة الحمراء والذى يوافق 10 مايو من كل عام، وتعد الذئبة مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي أنسجة الجسم، وقد يؤثر على الجلد، والمفاصل، والكلى، والقلب، والرئتين، وغيرها من الأعضاء، وتظهر أعراضه غالبًا بين سن 15 و44 عامًا، وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة به.

اليوم العالمى للذئبة الحمراء

ووفقًا للموقع الطبي "healthline"، تختلف الأعراض من شخص لآخر وقد تظهر وتختفي، إذا لاحظت أعراضًا غير معتادة أو مستمرة، من الأفضل مراجعة الطبيب لتحديد السبب ووضع خطة علاج مناسبة.

لماذا سميت الذئبة الحمراء بهذا الأسم سُميت الذئبة الحمراء بهذا الاسم بسبب مظهر الطفح الجلدي المميز الذي يصيب الوجه، ويشبه في شكله أثر عضة الذئب أو وجه الذئب، خاصة الطفح الذي يظهر على شكل "فراشة" فوق الخدين وجسر الأنف.

أبرز الأعراض المبكرة لمرض الذئبة ​الحمى غير المبررةارتفاع طفيف في درجة الحرارة بشكل متكرر دون سبب واضح.

تساقط الشعريظهر على شكل ترقق في الشعر أو بقع صلعاء نتيجة للالتهاب أو الأدوية.

الطفح الجلديأشهره "طفح الفراشة" على الخدين والأنف، ويزداد بعد التعرض لأشعة الشمس.

مشاكل الكلىمثل البول الداكن، التورم في القدمين، وارتفاع ضغط الدم نتيجة لالتهاب الكلى.

التعب الشديديشعر به معظم المرضى ويؤثر على النشاط اليومي.

مشاكل في التنفسألم في الصدر عند التنفس أو السعال بسبب التهاب أغشية الرئة.

آلام المفاصلتشمل التورم والتيبّس، خصوصًا في الصباح.

اضطرابات في الجهاز الهضميمثل الحموضة وارتجاع المريء.

خلل في الغدة الدرقيةما يؤدي إلى تغيرات في الوزن، المزاج، وجفاف الجلد والشعر.

أعراض أخرى محتملة لمرض الذئبة الحمراء قرح الفم

تضخم الغدد

آلام عضلية

هشاشة عظام

دوخة أو نوبات

اكتئاب أو فقر دم



علاج الذئبة الحمراء علاجات للذئبة تهدف إلى السيطرة على الأعراض، والهدف هو تقليل الضرر الذي يلحق بأعضائك ومدى تأثير الذئبة على حياتك اليومية، يحتاج معظم المصابين بالذئبة إلى مجموعة من الأدوية لمساعدتهم على منع نوبات المرض وتخفيف حدة الأعراض خلال إحداها قد تحتاج إلى:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية: تُخفف الألم وتُقلل الالتهاب.

الكورتيكوستيرويدات: هي أدوية تُصرف بوصفة طبية وتُخفف الالتهاب.

مثبطات المناعة: هي أدوية تُثبط جهاز المناعة وتُوقفه عن العمل بكفاءة. ويمكنها أن تساعد في منع تلف الأنسجة والالتهابات.

قد تحتاج إلى أدوية أو علاجات أخرى للتحكم في أعراض الذئبة التي تعاني منها أو في الحالات الصحية الأخرى التي تسببها، على سبيل المثال، قد تحتاج إلى علاج لفقر الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، أو هشاشة العظام إذا كانت الذئبة تسبب هذه المشاكل.