شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

في ظل ارتفاع درجات الحرارة وذروة موجة الحر التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، أكد الدكتور أحمد السواح استشاري القلب في معهد القلب القومي، أن ارتفاع حرارة الطقس له تأثير ملحوظ على الجسم، خاصة على الشرايين والقلب.

تأثيرات الحر علي الشرايين وصحة القلب

وأكد استشاري القلب، أن هناك بعض التأثيرات التي تظهر علي القلب والشرايين بسبب موجة الحر، ومنها:

1. تمدّد الأوعية الدموية

في الطقس الحار، تتمدد الشرايين لتساعد الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة من خلال الجلد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، خاصة عند الوقوف، ما قد يسبب الدوخة أو الإغماء.

2. زيادة العبء على القلب

مع توسّع الأوعية وانخفاض الضغط، يحتاج القلب إلى ضخ الدم بسرعة أكبر للحفاظ على تدفق كافٍ إلى الأعضاء الحيوية، مما يزيد الجهد على عضلة القلب، خاصةً عند كبار السن أو مرضى القلب.

3. فقدان السوائل والأملاح

التعرق الزائد يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الماء والصوديوم والبوتاسيوم، ما قد يسبب خللاً في وظائف القلب وانقباضات العضلات، وأحيانًا اضطرابات في نظم القلب.

4. خطر الجلطات

في حالات الجفاف الشديد، يزيد تركيز الدم، ما قد يرفع خطر التجلط داخل الأوعية، خصوصًا لدى من لديهم مشاكل سابقة في الشرايين أو يتناولون أدوية تسييل الدم.

5. إجهاد حراري أو ضربة شمس

قد تؤدي الحرارة الشديدة إلى فشل في تنظيم حرارة الجسم، مما يهدد الحياة ويؤثر مباشرة على عمل القلب والجهاز العصبي.

طرق الوقاية وحماية الشرايين والقلب

نصائح للوقاية من التعرض لمضاعفات ارتفاع درجات الحرارة علي القلب والشرايين تعتمد علي القيام بالتالي..

شرب الماء بانتظام.

تجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة.

ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون.

تجنب المجهود البدني في الجو الحار.