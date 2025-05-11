شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة لمتلازمة الرأس المدلي بسبب المخدرات.. اعرف رأي الطب والان مع تفاصيل الخبر

وثّق أطباء فى جامعة أصفهان للطب فى إيران حالة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، سقط رأسه بزاوية 90 درجة بسبب عدم قدرة عضلات رقبته على تحملها، وثبت أنه يعاني من متلازمة الرأس المتدلى (CKS)، التي تعتبر حالة طبية خطيرة ونادرة حيث تتميز بضعف عضلات الرقبة الباسطة، مما يجعلها غير قادرة على تحمل وزن الرأس.

وأشار الأطباء، إلى أنه عادة ما ترتبط هذه الحالة بحالات عصبية عضلية مختلفة، بما فى ذلك اعتلال عضلى فى "الميتوكوندريا"، واعتلال عضلى خلقى، ومرض العصبون الحركى، أو تشوهات تشريحية، مثل كبر حجم الرأس بشكل غير طبيعى، إلا أن أطباء فى جامعة إيرانية أبلغوا مؤخرا عن حالة غير موثقة سابقًا لمتلازمة الرأس المتدلى ناجمة عن سنوات من تعاطى المخدرات، بحسب oddity central.

وحول ذلك تحدث الخليج 365 مع الدكتور أمجد إبراهيم أستشاري المخ والأعصاب في القصر العيني، والذي أوضح أن متلازمة الرأس المتدلي تعتبر حالة طبية نادرة تُميز بضعف شديد في عضلات الرقبة، ما يؤدي إلى صعوبة أو عدم القدرة على رفع الرأس، فيبدو وكأنه يتدلى إلى الأمام أو الأسفل بشكل مستمر.

أسباب الإصابة بمتلازمة الرأس المتدلي

وهنا بعض الأسباب المؤدية للإصابة بمتلازمة الرأس المتدلي، ومنها:

اضطرابات عصبية عضلية مثل، الحثل العضلي، أو التصلب الجانبي الضموري (ALS)، أو الوهن العضلي الوبيل، أو شلل الأطفال، أو اعتلال العضلات الالتهابي (مثل التهاب العضلات الشديد)، لافتا أن بعض الأشخاص يصابون بهذه المتلازمة نتيجة لأسباب ناتجة عن إصابات في العمود الفقري العنقي، كما أنه أحياناً قد تكون مرتبطة بالعمر وتدهور طبيعي في العضلات والعمود الفقري.

أعراض متلازمة الرأس المتدلي

أكد استشاري المخ والأعصاب، أن هناك العديد من الأعراض المتربطة بمتلازمة الرأس المتدلي، ومنها:

تدلي الرأس إلى الأمام وصعوبة إبقائه منتصبًا

ألم في الرقبة أو الكتفين

ضعف عام في عضلات الرقبة والظهر العلوي

كيف يتم تشخيص متلازمة الرأس المتدلي؟

هناك العديد من الفحصوات التي يجب علي الشخص المصاب القيام بها لتحديد الإصابة بمتلازمة الرأس المتدلي، ومنها:

فحص عصبي

تصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

تخطيط كهربائي للعضلات (EMG)

تحاليل دم للبحث عن أمراض مناعية أو عضلية.

ما هو علاج متلازمة الرأس المتدلي؟

يعتمد علاج متلازمة الرأس المتدلي علي علاج السبب الرئيسي إن وجد أو تم إكتشافه، بالإضافة إلي علاج طبيعي لتقوية عضلات الرقبة، والقيام بدعامة للرقبة للمساعدة في دعم الرأس.

وفي بعض الحالات، قد يكون العلاج معتمد علي جراحة أو حقن محدده إذا كانت هناك تشنجات عضلية.

ما هي علاقة متلازمة الرأس المتدلي والمخدرات؟

بعض أنواع المخدرات (وخاصة التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي أو العضلات) قد تسبب:

ضعفاً عاماً في العضلات

اعتلال الأعصاب الطرفية

تلفاً في النخاع الشوكي أو الدماغ

نقص فيتامينات مهمة مثل B1 وB12 نتيجة سوء التغذية مع الإدمان، مما يؤدي إلى ضعف عضلي حاد

هذا الضعف يمكن أن يشمل عضلات الرقبة، فيؤدي إلى متلازمة الرأس المتدلي.