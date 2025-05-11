شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة الحارة.. أعراض ضربة الشمس والإسعافات الأولية والان مع تفاصيل الخبر

خلال الموجة الحارة ووصولها إلى ذروتها، وفقًا للأرصاد الجوية، قد يتعرض البعض للإصابة بضربة الشمس بسبب التواجد في بيئة حارة والتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، ما قد يلحق الضرر بالدماغ وبعض الأعضاء الداخلية بالجسم، وينتج تقلصات شديدة وإغماءات حرارية وبعض الإجهاد عند بعض الحالات.

أعراض ضربة الشمس

وفقًا لتقرير نشر فى موقع ويب ميد، فإن أعراض ضربة الشمس كثيرة ومختلفة، حيث تختلف من شخص لآخر ومن درجة تعرض لأخرى، فقد يعاني البعض من:

- صداع شديد

- دوار شديد

- تشنجات وضعف حاد في العضلات

- احمرار والتهاب الجلد

- قلة التعرق رغم درجة الحرارة

- تنفس سريع وضربات قلب سريعة

- الغثيان والقيء

- قد يعاني بعض الأشخاص من ارتباك

الإسعافات الأولية لضربات الشمس

يمكن القيام ببعض الخطوات المهمة للتعامل مع الشخص الذي أصيب بضربة الشمس، ومنها:

- نقل المصاب إلى منطقة باردة ومظللة.

- خلع الملابس الثقيلة من عليه.

- وضع كمادات الثلج على الإبطين والفخذ والرقبة

- يمكن وضع الشخص تحت دش الاستحمام البارد

- تهوية الشخص أثناء ترطيب جلده بالماء

- الذهاب إلى المستشفى فورًا وهو الحل الأفضل

الوقاية من ضربات الشمس

وقدم التقرير العديد من النصائح الخاصة بالوقاية من ضربات الشمس، ومنها:

- ارتداء ملابس مناسبة للطقس الحار وخفيفة وفضفاضة وفاتحة الألوان.

- قبعة واسعة بها تهوية للوقاية من الشمس.

- شرب المزيد من السوائل للوقاية من الجفاف، مثل تناول لتر ونصف من المياه على مدار اليوم، وعصير الخضار وعصير الفاكهة.

- يمكن شرب مشروب رياضي غني بالإلكتروليتات خلال درجات الحرارة والرطوبة العالية

- لا تمارس الرياضة أو العمل في الهواء الطلق خاصة خلال أوقات الذروة.

- قلل من أنشطتك الخارجية خلال الطقس الحار والموجات الحارة.

- راقب لون البول، فإذا كان اللون داكنًا فهو علامة على الجفاف.

- اهتم بتناول وجبات صحية خالية من الدهون والسعرات الحرارية العالية.

- استخدم واقيًا من الشمس بعامل حماية 30 أو أكثر.

- تجنب السوائل غير الصحية مثل الكافيين.

- إذا كنت تعاني من مرض مزمن في القلب أو الكلى أو الكبد أو الصرع، فاستشر طبيبك قبل تناول كميات كبيرة من السوائل.

- اجلس في أماكن مكيفة وحرارتها منخفضة وافتح النوافذ ليلًا.

التعافي من ضربة الشمس

يستغرق التعافي من ضربة الشمس حوالي أسبوع أو أكثر، ويعتمد ذلك على عمرك وعلى شدة ضربة الشمس. خلال هذه الفترة، تجنب الطقس الحار وممارسة التمارين الرياضية والمتابعة مع الطبيب.