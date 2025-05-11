شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل هذه العوامل المُحفّزة للنوبات القلبية.. رقم 3 سيُفاجئك والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد أمراض القلب عالميًا، حيث يُصاب بها الملايين سنويًا وفى السطور التالية نتعرف على نصائح بسيطة لأسلوب حياة صحي للحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والأعراض المبكرة التي قد تُنقذ حياتك، بحسب موقع تايمز ناو.

وتحدث العديد من النوبات القلبية دون سابق إنذار، وتؤثر ليس فقط على كبار السن، بل أيضًا على الشباب، ولكن العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب يمكن الوقاية منها فعليًا من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة.

5 عادات صحية تحسن صحة القلب 1- اخرج فى الهواء الطلق

قضاء وقت أطول في الهواء الطلق يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، فالضوء الطبيعي والهواء النقي والنشاط البدني يساعدان على خفض ضغط الدم وتقليل التوتر.

2. تحسين جودة نومك

مهما كان موعد نومك، أنصحك بتبكير ساعة. فالنوم الجيد يدعم التعافي، ويعزز التوازن الهرموني، ويحسن وظائف القلب.

3. تقليل وقت الشاشة

ينصح بتقليل استخدام التكنولوجيا، فقضاء وقت أقل أمام الشاشات يُحسّن النوم، ويُخفّف التوتر، ويُحسّن نمط الحياة، وهي أمورٌ بالغة الأهمية لصحة القلب.

4. ممارسة التأريض

قف في الخارج حافي القدمين - يُسمى ذلك التأريض، وهو مفيد لقلبك قد تساعد هذه الممارسة في تقليل الالتهاب وتحسين الدورة الدموية.

5. ممارسة الامتنان

ثبت أن ممارسة الامتنان تُخفّض هرمونات التوتر كالكورتيزول، وتُحسّن الصحة النفسية، وكلاهما يُفيد صحة القلب.

المحفزات الشائعة لأمراض القلب

إن فهم العوامل التي تُعرّض قلبك للخطر يُساعد في الوقاية. من بين أكثر العوامل المُحفّزة شيوعًا:

سوء التغذية (غني بالدهون المتحولة والملح والسكر)

قلة النشاط البدني

التدخين

مستويات التوتر العالية وسوء إدارة التوتر

السمنة والسكري

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول

الحرمان من النوم

يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى إجهاد القلب بمرور الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتراكم اللويحات في الشرايين، وفي النهاية، النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

أعراض أمراض القلب التي يجب الانتباه إليها

من الضروري عدم تجاهل العلامات التحذيرية لأمراض القلب. من بين هذه الأعراض:

ألم أو انزعاج في الصدر

ضيق في التنفس

التعب الشديد

عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان

تورم في الساقين أو القدمين أو الكاحلين

الدوخة أو الإغماء

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من أي من هذه الأعراض، وخاصة عدم الراحة في الصدر أو صعوبة التنفس، فاطلب المساعدة الطبية على الفور

