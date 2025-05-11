شكرا لقرائتكم خبر عن بتصحى من النوم دايخ وعندك دوار.. فتش عن هذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

تشعر بالدوار والدوخة عند الإستيقاظ من النوم؟ هل هذه الحالة متكررة لديك؟ تقرير مطول نشر في موقع ويب ميد الطبي يوضح مجموعة من الأسباب التي تسبب هذه المشكلة، فتلك الحالة تسمى الدوار الصباحى.

الأدوية التي تتناولها قد تكون سببًا، مثل مضادات الاكتئاب، وأدوية ضغط الدم الدم، أدوية الحساسية، وأدوية البروستاتا والمهدئات، يمكن في تلك الحال استشارة المختص وتعديل الجرعات.

عدم شرب كميات كافية من المياه تجعلك شاعرا بالدوخة عند الاستيقاظ، نظرًا لأن جفاف الجسم ووصوله لتلك المرحلة تجعله غير متزن.

بعض الأدوية التي تسبب الجفاف فتزيد حدة الدوار، مثل أدوية القلب، وغيرها.

السكتات القلبية التي يعانى منها البعض نتيجة قصور القلب بحيث لا يضخ كميات من الدماء كافية، وهؤلاء المضرى غالبا ما يتناولون كميات كبيرة من أدوية الضغط ومدرات البول وهو مايزيد من الدوخة

الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم، مما يصعب عملية النوم الجيد المتواصل ما يسبب الضعف العام والرعشة وفقدان التوازن

الإرهاق العام والضغط البدنى يسبب هذا الشعور بالدوار والدوخة

انخفاض معدلات السكر في الدم لدي البعض لأسباب كثيرة منهعا المرضي مثل امراض الكبد والتغيرات الهرمونية

أسباب الدوار الصباحى مع الغثيانالعلاج

إذا كنت تعانى من الدوار والدوخة وحتى الغثيان أو التقيؤ المصاحب لهذه العلامات عند الإستيقاظ من النوم، فعليك بضرورة الاهتمام بالتقتيش عن أحد هذه الأسباب، والبحث ورائها ، واستشارة المختثص