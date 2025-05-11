شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوبًا من الحلبة في الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

بذور الحلبة معروفة بخصائصها الطبية منذ عدة قرون، حيث إن تناول كوبًا من الحلبة في الصباح يمنحك جرعة من العناصر الغذائية التي تساعد أيضًا على التخلص من الوزن الزائد ودهون البطن المزعجة، حيث يعتبر مشروب الحلبة طريقة رائعة لبدء يومك، فهو لا يساعد فقط على إنقاص الوزن، بل إنه أيضًا مناسب لمرضى السكر، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

الحلبة متعددة الاستخدامات بشكل رائع، ويمكنها أن تساعد في تقليل الدهون، وفقدان الوزن، وخفض الكوليسترول وسكر الدم، وموازنة الهرمونات، بالإضافة إلى فوائد أخرى عديدة، ومع أنه يمكنك تناول الحلبة في أي وقت من اليوم، إلا أن الصباح قد يكون من أفضل الأوقات لتناوله لفقدان الوزن والتحكم في سكر الدم.

فيما يلى.. فوائد عديدة لتناول مشروب الحلبة خاصة في الصباح:

إنقاص الوزن

من بين خصائص الحلبة الرائعة قدرتها على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، بفضل أليافها القابلة للذوبان، حيث أن تناول الحلبة على معدة فارغة يعزز عملية الأيض ويخفف الانتفاخ، وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة Clinical Nutrition Research أن شرب الحلبة يمكن أن يقلل الشهية.

فقدان دهون البطن

بفضل المركبات الموجودة في الحلبة والقابلة للذوبان في الماء والتي تساعد على كبح الشهية، إلى جانب محتواها العالي من الألياف، يُمكن أن تُساعد في تقليل الانتفاخ، مما يُساعد بدوره في تقليل دهون البطن.

التحكم في نسبة السكر في الدم

مشروب الحلبة ضروري لمرضى السكر، إذ يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ويُحسّن حساسية الأنسولين، كما يُخفّض مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام.

تعزيز الهضم

بذور الحلبة غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تُسهل عملية الهضم من خلال تنشيط حركة الأمعاء، وقد أشارت دراسة إلى أن مكملات الحلبة تُحسن تنوع ميكروبات الأمعاء، مما يُحسن صحة الجهاز الهضمي.

الرضاعة

تُعرف الحلبة بأنه مدر للحليب، ويُنصح به غالبًا للأمهات المرضعات لزيادة إمدادات الحليب، كما أنها مفيدة في حالات عدم الراحة أثناء الدورة الشهرية وقد تعمل التأثيرات المضادة للالتهابات وموازنة الهرمونات على تخفيف الانزعاج المصاحب للدورة الشهرية عند تناولها بانتظام.

تعزز المناعة

تحتوي الحلبة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما قد يساعد على تقوية دفاعات الجسم ضد العدوى.

من لا يجب عليه تناول الحلبة؟

يُنصح الحوامل بتجنب تناول الحلبة، فقد تحتوي على هرمون الأوكسيتوسين، مما قد يُسبب انقباضات الرحم، كما يُنصح مرضى السكر الذين يتناولون بذور الحلبة في شكل أدوية باستشارة الطبيب أولًا، لأن استخدام بذور الحلبة كأدوية قد يُخفض مستويات السكر في الدم بشكل خطير.