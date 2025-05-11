شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول بذور الشيا لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

بذور الشيا تُوصف بأنها غذاء خارق، وقد اكتسبت سمعة طيبة في تعزيز الطاقة، والمساعدة على الهضم، وحتى المساعدة في إنقاص الوزن، ولكن هل تناولها آمن للجميع، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

مع أن بذور الشيا تحمل الكثير من الفوائد الصحية، إلا أن تناولها يوميًا دون وعي قد لا يكون الخيار الأمثل للجميع، لذلك من المهم أن نكون على دراية بفوائدها وأضرارها قبل إضافتها إلى نظامنا الغذائي.

بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية

بذور الشيا غنية بالألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالدهون المفيدة.

وتدعم الألياف فى بذور الشيا الهضم، وتخفض الكوليسترول، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وقد رُبطت أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، بتقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب، ولكن الكمية الزائدة منها ليست بالضرورة الأفضل، خاصةً عند تناولها يوميًا.

فبينما قد تكون الكميات الصغيرة اليومية من بذور الشيا (ملعقة أو ملعقتان كبيرتان) مفيدة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يُسبب مشاكل هضمية، بفضل محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان، تمتص بذور الشيا ما يصل إلى 10-12 ضعف وزنها من الماء، وبدون ترطيب كافٍ، قد يُسبب ذلك انتفاخاً أو غازات أو حتى إمساك.

لذلك فإن نقع بذور الشيا قبل تناولها أو شرب كمية كبيرة من الماء معها يُحدث فرقاً كبيراً، فقد تُسبب بذور الشيا غير المنقوعة تورماً في الحلق أو المعدة، مما يُسبب شعوراً بعدم الراحة، خاصةً إذا كانت الأمعاء حساسة أصلاً.

بذور الشيا لا تناسب الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعات الدم

أحماض أوميغا 3 الموجودة في بذور الشيا مفيدة للقلب وتقلل من خطر التخثر، وهذا تحديدًا ما يثير القلق خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم مثل الوارفارين أو الأسبرين، أو الذين يعانون من اضطرابات النزيف، فإن تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 يوميًا، مثل بذور الشيا، قد يُبطئ عملية التخثر بشكل أكبر، وهذا قد يزيد من خطر الإصابة بالكدمات أو النزيف، ولا يتعلق الأمر هنا بالتوقف عن تناولها تمامًا، بل بالاعتدال واستشارة الطبيب قبل جعل بذور الشيا عادة يومية.

غير مناسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم

قد تساعد بذور الشيا في التحكم بارتفاع ضغط الدم، وتشير بعض الدراسات إلى أن بذور الشيا، بفضل احتوائها على أحماض أوميجا 3 والبوتاسيوم، قد تُساعد في ضبط ضغط الدم، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، قد يكون هذا الأمر محفوفًا بالمخاطر، فالاستهلاك المنتظم قد يُخفض ضغط الدم أكثر، مما يؤدي إلى الدوار أو التعب.

قد تتداخل مع أدوية خفض سكر الدم

تساعد بذور الشيا على تنظيم سكر الدم، وقد تفيد مرضى السكر، ومع أنها تتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض وتُبطئ امتصاص السكر، إلا أنها قد تُعزز بشكل غير متوقع تأثير أدوية خفض سكر الدم، وبالنسبة لمرضى السكر، قد يؤدي هذا إلى نقص سكر الدم، خاصةً إذا لم تُعدّل الجرعات، مرة أخرى، لا يتعلق الأمر بالتوقف التام عن تناولها، بل بتناول الطعام بوعي، خاصةً عندما تكون الأدوية تؤدي نفس الغرض.

على أية حال، من الأفضل استشارة الطبيب عند تناول بذور الشيا، ومعرفة الكمية المناسبة.