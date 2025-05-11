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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 07:23 صباحاً - ينصح الأطباء وأخصائيو التغذية بأن تبدأ الأم بإدخال الطعام الخارجي أو الصلب وما يعرف طبياً بالطعام التكميلي للطفل مع نهاية الشهر الرابع، فيما كانت القاعدة القديمة في تغذية الرضع هي البدء بتقديمه مع حلول الشهر السادس، ولكن اليوم أصبح من الضرورة أن يتم إدخال الطعام الصلب بأصناف معينة للرضيع من أجل أن تعوديه على الطعام المكمل لحليب الأم ومساعدته في تحسين صحته مع دخوله مرحلة التسنين.
قرر الأطباء وأخصائيو التغذية عدة أصناف يجب أن تنجح الأم في تقديمها للرضيع وأن يعتاد على تناولها قبل أن يتم شهره السادس، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة رحاب عبد الله، حيث أشارت إلى ما هي الأصناف الغذائية التي يجب أن تعوّدي طفلك عليها قبل عمر 6 أشهر، ومنها البروتين وأضرار تأخير إدخال الطعام الخارجي ونصائح لكي يقبل رضيعك على الطعام الخارجي بسهولة في الآتي:
* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.
قرر الأطباء وأخصائيو التغذية عدة أصناف يجب أن تنجح الأم في تقديمها للرضيع وأن يعتاد على تناولها قبل أن يتم شهره السادس، ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة رحاب عبد الله، حيث أشارت إلى ما هي الأصناف الغذائية التي يجب أن تعوّدي طفلك عليها قبل عمر 6 أشهر، ومنها البروتين وأضرار تأخير إدخال الطعام الخارجي ونصائح لكي يقبل رضيعك على الطعام الخارجي بسهولة في الآتي:
أصناف يجب أن تتأكدي من دخولها لطعام طفلك قبل أن يتم عمر ستة أشهر
- قدّمي لطفلك البروتين بكل أنواعه، ولكن اعلمي أن فوائد البروتين للأطفال كثيرة ولكن لا تفرطي، ومن مصادر البروتين الأسماك التي يجب أن تقدميها للطفل، وكذلك لحوم الدواجن ويفضل صدر الدجاجة بالإضافة إلى اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، وتقدم هذه الاصناف مسلوقة أو مشوية ثم يتم هرسها وتقديمها بالتبادل ضمن وجبات الأسبوع.
- ادخلي الزبادي ومنتجات الألبان مثل الحليب غير البقري في حال إدخال الحليب الصناعي وكذلك الأجبان ويفضل الجبن القريش لأنه منزوع الدسم وخالٍ من الملح، ويجب إدخال منتجات الألبان من دون إضافة السكر أو الملح، فلا تستخدمي الزبادي بالفراولة الذي يباع في السوبرماركت مثلاً لأنه سوف يضر الطفل، ويمكن إضافة قطع الفراولة الطازجة إلى اللبن الزبادي لو رغبت في زيادة القيمة الغذائية لوجبة رضيعك.
- أضيفي المكسرات بجميع أنواعها بعد أن يتم طحنها ناعمة وتضاف لأصناف أخرى مثل المهلبية بالحليب ويفضل أن تقومي بطحن المكسرات من دون تحميصها للحفاظ على الدهون الصحية والبروتين المتوافر فيها، وتأكدي من أنها مطحونة ناعمة لكي لا تسبب الاختناق للرضيع.
- ادخلي الخضروات بكل أنواعها بحيث تكون مسلوقة ويتم هرسها بالشوكة أو بأطراف الأصابع لأن الرضيع يكون في مرحلة الاستعداد للتسنين وتعلم المضغ ومن الضروري أن نساعده على تقوية عضلات الفك، فلا يجب أن تقومي بسلق الخضروات مثلاً ثم هرسها بالخلاط ثم تصفيتها فهذه طريقة تؤخر من مرحلة اعتماد الرضيع على نفسه في تغذيته من الخارج إلى جانب حليب الأم الذي يجب ألا تتوقفي عنه.
أضرار تصيب رضيعك عند تأخير إدخال الطعام التكميلي لما بعد عمر ستة أشهر
- لاحظي أن طفلك الرضيع الذي يرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية أو الصناعية فقط سوف يعاني من نقص في النمو، من حيث الطول والوزن مقارنة بالأطفال الآخرين الذين بدأوا بالحصول على طعام خارجي في سن مبكرة، والسبب هو أن الطعام الخارجي يحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن التي تفيدهم في مرحلتي المشي والتسنين، كما أنه يحتوي على الدهون والبروتين والكربوهيدرات التي يحتاجها الطفل؛ لكي تحقق له النمو المناسب والطبيعي.
- لاحظي أن طفلك يكتسب المناعة الذاتية من حليب الأم خلال مرحلة الرضاعة، إضافة لاكتسابه المناعة أثناء وجوده في الرحم، ولكن حتى بلوغه الشهر السادس، يبدأ مخزون الأجسام المناعية في جسمه بالتناقص، ولا يحتوي حليب الأم على مخزون مناسب من الممكن أن يساعده في اكتساب مناعة ضد الأمراض، فيتعرض الطفل للإصابة المتكررة بالأمراض المعدية؛ مثل نزلات البرد والأنفلونزا والرشح، إضافة إلى الإصابة بالنزلات المعوية.
- راقبي تصرفات وسلوك طفلك الذي لم يحصل على طعام خارجي مبكراً فسوف تلاحظين أنه يبدو عصبياً وسريع الغضب و التهيج، والسبب أنه لا يشعر بالشبع دائماً على الإطلاق، فهناك كمية محددة من الحليب الطبيعي التي تتسع لها معدته، وتزيد شعوره بالجوع ولا يتوقف عن البكاء ومحاولته عض الآخرين أو جذبهم من ملابسهم؛ لكي يعبر عن جوعه.
- لاحظي أن طفلك الرضيع الذي لم يأكل طعاماً خارجياً سوف يبدو وجهه شاحباً ومائلاً للصفرة؛ لأن حليب الأم وبعد الشهر السادس من عمر الطفل يبدأ في فقدان كمية الحديد، إضافة لفقر حليب الأم بالفيتامينات والمعادن المهمة لمناعته ولصحة ونمو جسمه؛ مثل صحة العظام والأسنان، فيبدو الطفل الذي يعتمد على حليب الأم فقط بشعر متهالك ومتقصف، فيما تبدو عليه علامات الهزال والضعف بسبب نقص الفيتامينات التي تمنحه النشاط والطاقة وتُكسبه النضارة والزيادة الطبيعية في شهيته.
- راقبي طبيعة ونمط نوم رضيعك الذي لا يحصل إلا على حليب الرضاعة، وقد تعدى عمره أكثر من ستة أشهر ولم يجرب أي غذاء آخر، وسوف تلاحظين أنه يستيقظ كل فترة ويطلب الرضاعة ثم ينام قليلاً، ثم يعاود الاستيقاظ من نومه ويبكي، والسبب أن معدته ممتلئة بسائل فقط وهذا أصبح غير كافٍ ولا يشعر بالشبع بعكس الطفل الذي يأكل وجبات مشبعة مثل البروتين والأرز، فهو يشعر بالشبع لأن البروتين والنشويات يسدان جوعه لمدة طويلة خاصة حين يتناولها قبل النوم.
- توقعي أن يتعرض رضيعك الذي لا يأكل طعاماً خارجياً ويعتمد عليك اعتماداً كاملاً كمصدر لتغذيته أن يتعرض للاختناق بالحليب، أي أن يغص بالحليب، وقد يتسرب الحليب إلى مجرى التنفس، والسبب في ذلك أن الرضيع الذي تجاوز عمر ستة أشهر واعتاد على الرضاعة فقط؛ لا يجد أنها وسيلة كافية لسد جوعه، فيبدأ بالرضاعة بنهم وبسرعة؛ لكي يسد الجوع، في حين أن الحليب ينزل إليه قطرات، وفي حال أنه حاول أن يرضع بسرعة فقد يتجمع الحليب في فمه ويسبب له الشعور بالاختناق، ولكن الرضيع الذي تعود على الطعام الخارجي فهو يبدأ بالتدريج في تعلم المضغ والبلع بشكل سليم.
نصائح مهمة لكي يتقبل رضيعك الطعام الخارجي في عمر مبكر
- ابدئي بتقديم صنف الطعام الجديد لرضيعك عندما يكون جائعاً لكي يقبل عليه، وفي حال رفضه توقفي عن تقديمه له لعدة أيام حتى ينسى طعمه ثم حاولي تقديمه له مرة ثانية.
- ابتعدي عن تقديم الطعام الخارجي للطفل بشكل غير لائق بل اهتمي بوضعه في طبق مزركش وزاهي اللون، وكذلك لا تخلطي عدة أصناف غير متجانسة مع بعضها لأن الطفل يكون حساساً ولديه ذائقة طعام مبكرة.
- حاولي أن تضعي رضيعك في كرسي الطعام مع العائلة لكي يقلدهم في تناول الطعام، حيث يفيد ذلك في إقباله على تناول الأصناف الجديدة وتقليل الإلحاح على طلب الرضاعة.
- اطلبي من الأب أن يقوم بإطعام طفله، حيث بينت الأبحاث دور الأب في زيادة شهية الطف، حيث دار التساؤل كثيراً ما دور الأب في زيادة شهية الطفل للطعام؟ حتى توصلت الأبحاث لهذا الدور المهم الذي يجب أن يقوم به الأب ولا يتخلى عنه لتعويد الرضيع على الطعام الخارجي.
* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.