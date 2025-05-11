ما هي الأصناف الغذائية التي يجب أن تعوّدي طفلك عليها قبل عمر 6 أشهر؟

لاحظي أن طفلك الرضيع الذي يرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية أو الصناعية فقط سوف يعاني من نقص في النمو، من حيث الطول والوزن مقارنة بالأطفال الآخرين الذين بدأوا بالحصول على طعام خارجي في سن مبكرة، والسبب هو أن الطعام الخارجي يحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن التي تفيدهم في مرحلتي المشي والتسنين، كما أنه يحتوي على الدهون والبروتين والكربوهيدرات التي يحتاجها الطفل؛ لكي تحقق له النمو المناسب والطبيعي.

لاحظي أن طفلك يكتسب المناعة الذاتية من حليب الأم خلال مرحلة الرضاعة، إضافة لاكتسابه المناعة أثناء وجوده في الرحم، ولكن حتى بلوغه الشهر السادس، يبدأ مخزون الأجسام المناعية في جسمه بالتناقص، ولا يحتوي حليب الأم على مخزون مناسب من الممكن أن يساعده في اكتساب مناعة ضد الأمراض، فيتعرض الطفل للإصابة المتكررة بالأمراض المعدية؛ مثل نزلات البرد والأنفلونزا والرشح، إضافة إلى الإصابة بالنزلات المعوية.

راقبي تصرفات وسلوك طفلك الذي لم يحصل على طعام خارجي مبكراً فسوف تلاحظين أنه يبدو عصبياً وسريع الغضب و التهيج، والسبب أنه لا يشعر بالشبع دائماً على الإطلاق، فهناك كمية محددة من الحليب الطبيعي التي تتسع لها معدته، وتزيد شعوره بالجوع ولا يتوقف عن البكاء ومحاولته عض الآخرين أو جذبهم من ملابسهم؛ لكي يعبر عن جوعه.

لاحظي أن طفلك الرضيع الذي لم يأكل طعاماً خارجياً سوف يبدو وجهه شاحباً ومائلاً للصفرة؛ لأن حليب الأم وبعد الشهر السادس من عمر الطفل يبدأ في فقدان كمية الحديد، إضافة لفقر حليب الأم بالفيتامينات والمعادن المهمة لمناعته ولصحة ونمو جسمه؛ مثل صحة العظام والأسنان، فيبدو الطفل الذي يعتمد على حليب الأم فقط بشعر متهالك ومتقصف، فيما تبدو عليه علامات الهزال والضعف بسبب نقص الفيتامينات التي تمنحه النشاط والطاقة وتُكسبه النضارة والزيادة الطبيعية في شهيته.

راقبي طبيعة ونمط نوم رضيعك الذي لا يحصل إلا على حليب الرضاعة ، وقد تعدى عمره أكثر من ستة أشهر ولم يجرب أي غذاء آخر، وسوف تلاحظين أنه يستيقظ كل فترة ويطلب الرضاعة ثم ينام قليلاً، ثم يعاود الاستيقاظ من نومه ويبكي، والسبب أن معدته ممتلئة بسائل فقط وهذا أصبح غير كافٍ ولا يشعر بالشبع بعكس الطفل الذي يأكل وجبات مشبعة مثل البروتين والأرز، فهو يشعر بالشبع لأن البروتين والنشويات يسدان جوعه لمدة طويلة خاصة حين يتناولها قبل النوم.