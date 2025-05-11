طرق سهلة ومجربة لتقليل السكر في النظام الغذائي لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 مايو 2025 07:23 صباحاً - لا يدرك العديد من الآباء أنهم غالباً ما يقدمون لأطفالهم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل المشروبات المحلاة أو الوجبات الخفيفة البسيطة مثل الحلوى.

ورغم أن الأمر يبدو تافهاً، إلا أنه يجب الحذر من الأطعمة والمشروبات السكرية لأن الإفراط في تناول السكر يشكل خطراً كبيراً على صحة الأطفال، وقد يتسبب في زيادة خطر السمنة والعديد من المشكلات الصحية الأخرى التي يمكن أن تمنع النمو.

ولذلك، إن معرفة كيفية تقليل تناول السكر لدى الأطفال يعد الخطوة الأولى لمنع هذه المخاطر الصحية المختلفة ودعم النمو والتطور الأمثل لطفلك، إليك مجموعة طرق سريعة ومجربة يقدمها موقع "هيلث لاين".

الحد أو التقليل من المشروبات السكرية

استبدال الفاكهة الكاملة بعصير الفاكهة -الصورة من موقع Freepik

تعد الطريقة الأولى التي يمكنك من خلالها تقليل استهلاك أطفالك للسكر هي تقليل أو حتى التوقف عن تقديم المشروبات السكرية لهم، وتشمل هذه المشروبات مشروبات الطاقة والصودا وعصير الليمون وعصائر الفاكهة المعبأة.

بالنسبة لعصائر الفاكهة، فعلى الرغم من أن العبوة تحتوي على ملصق فواكه طبيعية 100%، إلا أن الشركات المصنعة غالباً ما تضيف السكر إليه، كما أن عملية التصنيع تتم غالباً عن طريق التخلص من الألياف الموجودة في الفاكهة ونتيجة لذلك، لن يشعر الأطفال بالشبع بعد تناوله، لذلك غالباً ما يتناولون الكثير منه.

ويجب الانتباه إلى أن متوسط عصير البرتقال أو التفاح المعبأ في كوب واحد يحتوي على حوالي 40 جراماً من السكر، وهو ما يعادل محتوى السكر في علبة الكولا، لذا، بدلاً من تقديم المشروبات السكرية المتنوعة لطفلك مثل عصير الفواكه المعبأ، سيكون من الأفضل لهم الإكثار من تناول الماء والحليب، للحصول على فوائد الفاكهة، ويمكنك استبدال الفاكهة الطازجة بعصير الفاكهة في قائمة طفلك اليومية.

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التحقق من ملصق العبوة

الأطفال، مثل البالغين، لديهم أيضاً حدود يومية لتناول السكر قد أوصى بها خبراء الصحة، فقد يكون الملصق على عبوات الطعام يحتوي على كمية السكر في المنتج، ومن خلال التحقق من هذه المعلومات، يمكنك بسهولة الحد من كمية السكر التي يتناولها طفلك الصغير لإبقائها متوافقة مع احتياجاته اليومية.

التقليل من تناول السكر تدريجياً

كخطوة أولى لتقليل نسبة السكر لدى الأطفال، من الأفضل أن يتم ذلك ببطء، وليس بشكل فوري وذلك لأن التغييرات المفاجئة يمكن أن تجعل من الصعب على الأطفال تعديل أنماط الطعام الخاصة بهم.

إذا كان طفلك معتاداً على الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، فيمكنك تقليلها تدريجياً ومنحهم الوقت للتكيف مع العادات الغذائية الصحية الجديدة.

على سبيل المثال، إذا تناول الطفل الحلوى خلال النهار، فلن يعد مسموحاً له بتناول أنواع أخرى من الأطعمة الغنية بالسكر طوال اليوم.

الجدول الغذائي لطفلك

من الأفضل اختيار وجبات خفيفة غنية بالعناصر الغذائية-الصورة من موقع Freepik

يعد تحديد جدول الوجبات أيضاً وسيلة فعالة لتقليل السكر لدى الأطفال، فإذا كان طفلك معتاداً على تناول الوجبات الخفيفة أكثر من ثلاث مرات يومياً؛ فحاولي تقليلها ببطء إلى مرتين يومياً.

كما يجب أخذ اختيار نوع وجبات خفيفة وأن تكون غنية بالعناصر الغذائية وقليلة في كمية السكر للحفاظ على صحته، وتجنب تقديم الوجبات الخفيفة قبل الوجبة الرئيسية.

التوازن مع النشاط البدني

يمكن للأطفال تناول الأطعمة الغنية بالسكر بكميات محدودة ومتوازنة مع النشاط البدني للطفل، يمكنك الاعتياد على دعوة أطفالك لممارسة الأنشطة البدنية التي يحبونها على الأقل 2-3 مرات في الأسبوع.

يمكن أن تساعدك الأنشطة البدنية، مثل اللعب في الحديقة أو الملعب، وكذلك ممارسة الجمباز في عطلات نهاية الأسبوع، على تعويد أطفالك على ممارسة الرياضات.

تقديم المزيد من الخضار والفواكه

يجب على الأطفال تناول ما لا يقل عن 5-9 حصص من الخضروات والفواكه لغنى كليهما بكمية كبيرة من الماء والألياف، لذلك يجب الإكثار من تقديمهما لطفلك بدلاً من الأطعمة المصنعة مثل النقانق والوجبات الخفيفة الغنية بالسكر، والتي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر مثل الحلوى والشوكولاتة؛ فهي لا تقلل فقط من تناول السكر بل في المقابل فهي جيدة للهضم، وتمنح طفلك الشعور بالشبع.

الحد من تناول الأطعمة السريعة

على الرغم من صعوبة القيام بذلك، خاصة بالنسبة للأمهات العاملة، إلا أن بذل جهد لطهي طعامك في المنزل بشكل متكرر سيمنحك العديد من الفرص للتحكم في المحتوى الغذائي الذي تقدمينه لطفلك.

من ناحية أخرى، إذا كنت تقدمين لطفلك طعاماً من المطاعم فهذا ليس بالأمر الجيد بالطبع، وذلك لأن المطاعم غالباً ما تضيف الكثير من السكر والملح والدهون والجلوتامات أحادية الصوديوم لتحسين مذاق الطعام الذي تصنعه، وتعد هذه المكونات ليست جيدة لصحة الأطفال، ويمكن أن تسبب أمراضاً مختلفة إذا تم تناولها بشكل مستمر أو مفرط.

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وجبات خفيفة خاصة بالطفل

عندما ترغبين في السفر مع أطفالك، فإن أحد الأشياء التي تحتاج إلى الاستعداد لها للحفاظ على هدوء أطفالك أثناء السفر هي بالطبع الوجبات الخفيفة، لذا يمكنك تعبئة أنواع مختلفة من الوجبات الخفيفة الجاهزة ليتناولها الطفل مثل الحلوى أو الفشار بالكراميل أو الكعك، لكن تذكري أن مثل هذه الوجبات الخفيفة ستجعل طفلك أكثر اعتياداً على المذاق الحلويات، وسيصعب عليه التخلص من عادة تناول الحلويات.

لذلك، قبل أيام قليلة من السفر، سيكون من الجيد إعداد قائمة بالوجبات الخفيفة لطفلك، وحاولي استبدال الفواكه الطازجة أو المزيج أو المكسرات بوجباتك الخفيفة غير الصحية، بالنسبة للمشروبات، يمكنك إحضار الماء والحليب لإرواء عطش طفلك أثناء الرحلة.

عند وصولك إلى وجهتك، حاولي ألا تشتري طعاماً من الخارج عندما لا تحتاجين إليه حقاً والتزمي بالأطعمة التي قمت بإعدادها مسبقاً.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.