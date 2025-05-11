شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحتاج إلى مكملات المغنيسيوم.. انتبه لهذه الأعراض التي تدل على نقصه والان مع تفاصيل الخبر

المغنيسيوم معدن أساسي يلعب دورًا محوريًا في العديد من وظائف الجسم، وفي الآونة الأخيرة، اكتسبت مكملات المغنيسيوم شعبيةً واسعةً نظرًا لقدرتها على معالجة العديد من المشاكل الصحية، ومع ذلك، يجهل الكثيرون ما إذا كانوا يتناولون كمية كافية من المغنيسيوم.

غالبًا ما لا يتم تشخيص نقص المغنيسيوم، فقد لا تظهر الأعراض إلا عند انخفاض مستوياته بشكل حاد، وفقا لموقع " NDTV" فالأشخاص المصابون بداء السكري، وصعوبات الامتصاص، والإسهال المزمن، وداء الاضطرابات الهضمية (السيلياك) أكثر عرضة لنقص المغنيسيوم.

علامات وأعراض نقص المغنيسيوم 1. تقلصات وتشنجات العضلات

تُعد تقلصات أو تشنجات العضلات غير المبررة، وخاصةً في الساقين، من أوائل أعراض نقص المغنيسيوم، قد تكون هذه التقلصات مؤلمة وتحدث بشكل عشوائي أو أثناء فترات النشاط البدني.

2. التعب والضعف

قد يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى شعور عام بالتعب أو نقص الطاقة، ولأن نقص المغنيسيوم يؤثر على الإشارات العصبية ومستويات البوتاسيوم في خلايا العضلات، فقد يسبب التعب والضعف على التوالي.

3. هشاشة العظام

يُعد نقص المغنيسيوم أحد عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويمكن أن يؤثر النقص طويل الأمد على كثافة العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

4. التهيج وتغيرات المزاج

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم من مشاعر القلق أو الاكتئاب أو الانفعال، تشير الدراسات إلى أن مكملات المغنيسيوم قد تساعد في تحسين أعراض الاكتئاب، كما قد يُسهم نقصه في اضطرابات مزاجية أخرى.

5. ارتفاع ضغط الدم

قد يزيد نقص المغنيسيوم من خطر ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، كما أن مكملات المغنيسيوم تساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم.

6. عدم انتظام ضربات القلب

عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان هو أحد الآثار الخطيرة المحتملة لنقص المغنيسيوم، يمكن أن يؤدي النقص الأكثر شدة إلى حدوث نوبات.

لمكافحة نقص المغنيسيوم، ركّز على إضافة الأطعمة الغنية به إلى نظامك الغذائي، من أفضل مصادره: الشوكولاتة الداكنة، والموز، والحبوب الكاملة، والأسماك الدهنية، والمكسرات، والبقوليات، والبذور، والخضراوات الورقية، والأفوكادو.

بالنسبة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم من خلال النظام الغذائي وحده، يمكن النظر في المكملات الغذائية، ولكن من المهم استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي مكملات غذائية.

