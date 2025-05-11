شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية تضر بصحة قلبك في صمت.. وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لبعض العادات الشائعة أن تلحق الضرر بصحة القلب لدينا، ومعظمنا لا يدرك مخاطر هذه العادات الصغيرة والتي من الممكن تغييرها، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" 6 عادات غير صحية تضر بصحة القلب في صمت وكيفية تغييرها للوقاية من أي مخاطر.

تخطي وجبة الإفطار

يعتقد الكثيرون أن تخطي وجبة الإفطار طريقة جيدة لتوفير الوقت (أو السعرات الحرارية) في الصباح، ولكن الحقيقة هي أن ضررها أكبر بكثير من نفعها، وخاصةً على القلب، فقد وجدت الدراسات أن من يتخطون وجبة الإفطار ترتفع لديهم مستويات الكوليسترول في الدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فعندما لا تأكل في الصباح، يدخل جسمك في حالة "تجويع"، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضًا، ويسبب الالتهاب، ويساهم في النهاية في مشاكل القلب في وقت لاحق.

قد لا تشعر بذلك فورًا، لكن تخطي وجبة الإفطار قد يؤدي إلى اشتهاء مفرط للطعام خاصة الأطعمة السكرية، التي قد ترفع مستويات السكر في الدم وتزيد الأمور سوءًا، لذلك اجعل وجبة الإفطار وجبة أساسية، حتى لو كانت سريعة، مثل تناول عصير طبيعى أو حفنة من المكسرات أو طبقًا من دقيق الشوفان، فلن يساعد ذلك فقط على استقرار مستويات السكر في الدم، بل سيساعدك أيضًا على الحفاظ على وزن صحي، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة قلبك.

الإجهاد المزمن

الإجهاد المزمن ناجم عن مجموعة من الضغوط التي نتعرض لها بشكل يومى، ولكنه يؤثر بشكل سلبى على صحة القلب، فعندما تشعر بالإجهاد يفرز جسمك الكورتيزول، وهو هرمون يرفع ضغط الدم، ويرفع معدل ضربات القلب، ويُسبب الالتهاب، ومع مرور الوقت، قد تُلحق هذه الاستجابة المستمرة للإجهاد الضرر بشرايينك وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فإذا كنت تعاني من الإجهاد المزمن، فقد تشعر بثقل على صدرك، أو تشنج في عضلاتك، أو حتى صعوبة في التقاط أنفاسك، وهذه كلها علامات تحذيرية على أن قلبك يتعامل مع الإجهاد، ويمكن لدمج بعض الأنشطة البسيطة أن تُخفف من الإجهاد مثل التنفس العميق، والتأمل، أو حتى المشي السريع، وكلها أمور تُساعد على خفض مستويات الكورتيزول وتقليل الإجهاد.

الإفراط في تناول الملح

نعلم جميعًا أن الإفراط في تناول الملح مُضر بصحتنا، ولكن قد تُفاجأ بكميته المُختبئة في نظامك الغذائي، فغالبًا ما تحتوي الأطعمة المُصنعة والشوربات المُعلبة ووجبات المطاعم على نسبة صوديوم أعلى بكثير مما تظن، ويُمكن أن يُؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، كما يُمكن أن يُؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وزيادة ضغط الدم على القلب.

فإذا كنت تتناول الكثير من الملح، فقد تُلاحظ انتفاخًا أو تورمًا أو حتى دوخة، فهذه جميعها علامات على ارتفاع ضغط الدم أو احتباس السوائل، بما يضر صحة قلبك، لذلك احرص على فحص مُلصقات الطعام والتقليل من تناول الأطعمة المُصنعة، فالمكونات الطازجة هي دائمًا الخيار الأمثل، وعند الطهي، جرب الأعشاب والتوابل لإضفاء نكهة على وجباتك بدلًا من الإفراط في الملح.

الجلوس لفترات طويلة وقلة النشاط البدنى

جميعنا مذنبون بالجلوس لفترات طويلة، سواءً على المكتب للعمل أو في المنزل أو السيارة، والجلوس لفترات طويلة ليس مجرد ألم في الظهر، بل هو ضار أيضًا بصحة قلبك، ويمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى انخفاض الدورة الدموية، ورفع ضغط الدم، وزيادة مستويات الكوليسترول، وبمرور الوقت، يمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر وأمراض القلب.

فإذا كنت تجلس كثيرًا، فقد تشعر بالتعب طوال الوقت، أو تعاني من آلام في الظهر والرقبة، أو تلاحظ تورمًا في ساقيك وكاحليك، وهذه هي طريقة جسمك لإخبارك بأن دورتك الدموية أصبحت بطيئة، لذلك ابدأ بالتحرك كل 30 دقيقة، فإن التأكد من عدم البقاء جالسًا لفترة طويلة يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة قلبك.

قلة النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على قلبك، حيث تشير الدراسات إلى أن قلة النوم يمكن أن تزيد من ضغط الدم، وترفع مستويات الكوليسترول، وتعزز الالتهاب، وكلها يمكن أن تساهم في أمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، فإن جسمك يكافح لتنظيم نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهي علامة تحذيرية أخرى لأمراض القلب.

إذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، فقد تلاحظ الشعور بالخمول أثناء النهار، أو الانزعاج بسهولة، أو صعوبة في التركيز، وهذه ليست مجرد علامات على التعب - إنها علامات على أن قلبك وجسمك يدفعان الثمن، استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة، وأنشئ روتينًا مريحًا قبل النوم لمساعدتك على الاسترخاء - ربما في قراءة كتاب، أو بعض التمدد الخفيف، أو حتى حمام دافئ، وحاول الالتزام بجدول نوم ثابت، وتجنب استخدام الشاشات لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل النوم للحصول على أفضل قسط من الراحة.

تجاهل مشاكل الصحة العقلية

الصحة العقلية والقلب مرتبطتان أكثر مما تظن، فالمشاكل المزمنة مثل القلق أو الاكتئاب قد تؤثر بشكل مباشر على صحة قلبك، كما أن التوتر وقلة النوم وقلة النشاط البدني المرتبطة بمشاكل الصحة النفسية قد تساهم في ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ويبدو الأمر وكأن قلبك لا يتعامل فقط مع الإجهاد البدني، بل أيضًا مع العبء العاطفي.

فإذا لم تهتم بصحتك النفسية، فقد تلاحظ التعب أو عدم انتظام ضربات القلب أو حتى ألمًا في الصدر عندما تكون متوترًا أو قلقًا، وهذه ليست مجرد أعراض عاطفية، بل هي علامات جسدية على أن قلبك يشعر بالإجهاد أيضًا، فلا تتجاهل صحتك النفسية، مارس أنشطة تقلل التوتر، مثل ممارسة اليقظة الذهنية أو كتابة اليوميات أو الخروج للتنزه، فإذا كنت تعاني من القلق أو الاكتئاب، فإن طلب المساعدة من الطبيب النفسى يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك النفسية بما يصب في مصلحة قلبك أيضًا.

فيما يلى.. أطعمة مفيدة لصحة القلب

لقلب سليم، تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، ويمكن أن يساعد الشوفان والتوت والخضراوات الورقية كالسبانخ على خفض الكوليسترول، وكذلك الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 التي تُخفف الالتهابات وتُنظم ضربات القلب، والمكسرات (خاصةً الجوز واللوز)، والبذور كالكتان والشيا، والأفوكادو، ممتازة للحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيدة، كما أن زيت الزيتون والثوم والشوكولاتة الداكنة (باعتدال) تدعم وظائف القلب والأوعية الدموية، وتجنب الأطعمة المصنعة والملح الزائد والسكر، إن اتباع نمط حياة صحي مع هذه الأطعمة المفيدة للقلب يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.