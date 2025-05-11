شكرا لقرائتكم خبر عن خلي بالك.. 4 أمراض تسبب حرقان القدم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 04:00 ص

حرقان القدم قد يكون عرضًا لمجموعة من الأمراض التي تتطلب انتباهًا طبيًا، وقدم موقع "healthline" أمراض شائعة يمكن أن تسبب هذا الشعور.

1. السكر

اعتلال الأعصاب الطرفية الناتج عن ارتفاع مستويات السكر بالدم يسبب حرقان وخدر في القدمين.

2. نقص الفيتامينات (خصوصاً فيتامين B12)

نقص هذا الفيتامين يؤثر على الأعصاب وقد يؤدي إلى إحساس بالحرقان أو التنميل.

3. قصور الغدة الدرقية

يمكن أن يسبب تباطؤ في عمليات الجسم الحيوية، ويؤثر على الأعصاب مسبّبًا حرقان القدمين.

4. أمراض الكلى

تراكم السموم في الجسم بسبب ضعف الكلى قد يؤثر على الأعصاب الطرفية ويسبب هذا العرض، بالطبع إليك بعض النصائح لتخفيف حرقان القدمين، بالإضافة إلى متى يجب زيارة الطبيب:

نصائح لتخفيف الحرقان مؤقتًا

1. نقع القدمين في ماء بارد (وليس مثلج) لمدة 10–15 دقيقة يمكن أن يهدّئ الإحساس بالحرقان.

2. استخدام كريمات تحتوي على الكابسيسين أو مضادات الالتهاب (بعد استشارة الصيدلي).

3. ارتداء أحذية مريحة وجيدة التهوية لتقليل الضغط على الأعصاب.

4. رفع القدمين قليلاً أثناء الراحة لتحسين الدورة الدموية.

5. تجنب الوقوف لفترات طويلة وخصوصاً في نفس الوضعية.

6. تناول مكملات فيتامين B12 إن كان هناك نقص، لكن بعد عمل تحليل دم والتأكد من النقص.

7. تقليل السكريات والكربوهيدرات لتحسين تحكّم الجسم في مستويات السكر.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كان الحرقان مستمرًا أو يزداد سوءًا مع الوقت.

إذا صاحبه خدر، تنميل، أو فقدان الإحساس في القدم.

إذا ظهرت تقرحات أو تغير لون الجلد في القدم.

إذا كنتِ مريضة سكري أو تعانين من أمراض مزمنة مثل الغدة أو الكلى.

إذا كنتِ تشعرين بأعراض تعب عام أو فقدان توازن أو ضعف في العضلات.