شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أمراض شائعة يسببها نقص فيتامين سي والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين سى، أحد أهم المركبات التي يحتاجها الجسم، وله دور كبير في تعزيز صحتنا العامة، وفيما يتعلق بوظائفه، يُساعد فيتامين سى في التئام الجروح، ومكافحة العدوى، وتكوين الكولاجين، وهو بروتين يدعم صحة الجلد والعظام والأوعية الدموية، ويوجد فيتامين سى بكثرة في الحمضيات، وقد يؤدي نقصه إلى العديد من المشاكل الصحية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. أمراض شائعة يسببها نقص مستويات فيتامين سى:

الأسقربوط

يُعد الأسقربوط أكثر الأمراض شيوعًا الناتجة عن نقص فيتامين سي، وعلى الرغم من ندرة حدوثه نسبيًا في الوقت الحالي، وعادةً ما يتطور بعد عدة أشهر من تناول كميات قليلة جدًا من فيتامين سي، وتشمل أعراضه التعب والضعف ونزيف اللثة وسهولة ظهور الكدمات وآلام المفاصل، وبدون علاج، يمكن أن يُسبب الأسقربوط أمراضًا حادة في اللثة وفقدان الأسنان، وحتى نزيفًا داخليًا في الجسم، ويحدث هذا لأن فيتامين سي ضروري لتكوين الكولاجين القوي، الذي يحافظ على صحة الأوعية الدموية والأنسجة.

فقر الدم

يساعد فيتامين سى الجسم على امتصاص الحديد من الطعام، والحديد ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين، ويؤدي نقص فيتامين سى إلى انخفاض امتصاص الحديد، مما يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو أمر شائع جدًا هذه الأيام، ويسبب هذا أعراضًا مثل التعب، وشحوب الجلد، وضيق التنفس، والصداع، وغالبًا ما يُصاب الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين سى بفقر الدم لأن أجسامهم لا تستطيع استخدام الحديد بشكل صحيح.

ضعف التئام الجروح

فيتامين سى مهم لإنتاج الكولاجين، الذي يُساعد على التئام الجروح، وعند انخفاض مستوياته تستغرق الجروح وقتًا أطول للشفاء، وقد تبقى الجروح والكدمات والقروح مفتوحة ومؤلمة لفترة طويلة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى ومضاعفات أخرى.

أمراض أو التهابات اللثة

يؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف اللثة والتهابها، مما يسبب نزيفًا وتورمًا وألمًا، وفي الحالات الشديدة، قد يتحول لون اللثة إلى الأرجواني وتتعفن، مما يؤدي إلى فقدان الأسنان، وتحتاج اللثة السليمة إلى فيتامين سي للحفاظ على قوتها ومحاربة البكتيريا.

مشاكل المفاصل والعظام

يمكن أن يُسبب نقص فيتامين سي ألمًا وتورمًا في المفاصل نتيجة للنزيف داخلها، كما يُؤثر على صحة العظام بإضعاف الكولاجين الذي يدعمها، وقد يؤدي ذلك إلى هشاشة العظام والكسور، وقد يُعاني الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين سي من تأخر نمو العظام والشعور بالألم.

مشاكل الجلد

يُسبب نقص فيتامين سي جفافًا وخشونةً وتقشرًا في الجلد، وقد يُصاب الجلد بحالة شائعة تُسمى تقرن الجريبات الشعرية، والتي تبدو على شكل نتوءات صغيرة أو "جلد الدجاجة"، وقد يُصبح الشعر جافًا ومتقصفًا، وقد تظهر بقع حمراء أو بنفسجية صغيرة (نمشات) على الجلد بسبب ضعف الأوعية الدموية، كما يُمكن أن يُسبب نزيفًا في الأنف.

ضعف الجهاز المناعي

فيتامين سى مضاد أكسدة قوي يساعد على حماية الخلايا ويدعم جهاز المناعة، وبدون كمية كافية من فيتامين سى، تتلاشى قدرة الجسم على مكافحة العدوى مع مرور الوقت، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من نقصه أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، والإصابة بعدوى مثل الالتهاب الرئوي، وقد يكون النقص الحاد منه قاتلاً، وإن كان بشكل غير مباشر.