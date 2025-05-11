شكرا لقرائتكم خبر عن بخلاف التدخين.. عادات يومية قد تتسبب فى الإصابة بسرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

يوجد اعتقاد سائد بأن التدخين هو السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الرئة، ورغم صحة هذا الاعتقاد، إلا أنه يوجد العديد من العادات اليومية والعوامل الأخرى التي تساهم بشكل كبير، في زيادة عوامل الخطورة للإصابة بالمرض.

ويعد سرطان الرئة ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة، حيث يمثل حوالي خمس وفيات السرطان، وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، ورغم أنه يصيب كبار السن بشكل رئيسي، لكنه قد يصيب أيضًا بعض الشباب قبل سن الخامسة والأربعين، كما أنه أصبح شائعًا أيضًا بين غير المدخنين.

أبرز عوامل الإصابة بسرطان الرئة

بخلاف التدخين، يوجد عدد من العوامل التي ترفع خطر الإصابة بسرطان الرئة، بحسب موقع "Times of India" وهى:

تناول الأطعمة الخاطئة

ترتبط الإصابة بسرطان الرئة بالنظام الغذائى السيئ، حيث قد يزيد الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء أو المصنّعة من خطر الإصابة بسرطان الرئة، حيث تحتوى هذه اللحوم على مركبات مسرطنة مثل النترات والنتريت، بجانب مواد كيميائية تتشكل أثناء الطهي على درجات حرارة عالية، مثل مركبات HCAs ومركبات PAHs، المرتبطة بتطور السرطان، لذلك ينصح بتناول البروتينات قليلة الدهون مثل الأسماك والدواجن والأطعمة النباتية.

نمط الحياة غير النشط

قد يزيد الخمول البدني من خطر الإصابة بسرطان الرئة، لأن هذا النمط من الحياة يضعف جهاز المناعة، ويقلل من وظائف الرئة، ويساهم في السمنة والالتهابات، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

التعرض للرادون

يعد التعرض لغاز الرادون داخل المنازل عامل خطر رئيسيًا للإصابة بسرطان الرئة في الولايات المتحدة، يمكن أن يتراكم هذا الغاز، غير المرئي وعديم الرائحة، في المنازل عبر شقوق الأرضيات والجدران، ويزيد التعرض طويل الأمد له، وخاصةً لدى المدخنين، من خطر الإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير.

التدخين السلبي

يعتبر التدخين السلبي عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان الرئة، كما أن غير المدخنين المعرضين لدخان التبغ من الآخرين، سواء في المنزل أو العمل أو في الأماكن العامة، معرضون لخطر متزايد للإصابة بسرطان الرئة مع مرور الوقت.

التلوث

يمكن أن يزيد التلوث البيئي بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الرئة، خاصةً مع التعرض طويل الأمد لملوثات الهواء، مثل الجسيمات العالقة، وانبعاثات المركبات، والغازات الصناعية، وتُثير المناطق الحضرية ذات مستويات التلوث العالية قلقًا بالغًا، إذ يمكن لهذه الملوثات أن تُلحق الضرر بأنسجة الرئة وتزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان مع مرور الوقت.