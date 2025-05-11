شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر هرمون الكورتيزول على تراكم الدهون بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

تسهر لوقت متأخر من الليل وأنت تتصفح الإنترنت، أو تشاهد مقاطع فيديو، أو تعمل، وفي اليوم التالي، تشعر بالتعب، ولكنك أيضًا تشعر بجوع أكبر من المعتاد، وتشتد رغبتك في تناول الطعام.. إذا فهذا يعني تأثير بعض الهرمونات علي الجسم، وفقا لموقع onlymyhealth.

تشير الدراسات إلى أن عادات نومك قد تؤثر سلبًا على محيط خصرك، إلى جانب التعب، قد يؤدي إهمال الراحة إلى تأثير هرموني مرتبط بزيادة الوزن. ولكن كيف؟ يكشف التقرير عن سر النوم، وهرمونات التوتر، والدهون العنيدة.

النوم والوزن: ما هي العلاقة؟

النوم ليس مجرد شعور بالانتعاش، بل هو وقتٌ حاسمٌ لجسمك لإصلاح نفسه، واستعادة نشاطه، وتحقيق توازن هرموناته، فعندما تُقلل من النوم، يدخل جسمك في حالة "البقاء على قيد الحياة". ترتفع هرمونات الجوع، مثل هرمون الجريلين، ما يجعلك تشتهي الأطعمة السكرية أو الدهنية.

وفي الوقت نفسه،اللبتين ينخفض مستوى الكورتيزول وهو المسئول عن الشبع، فقد يؤدي هذا المزيج إلى الإفراط في تناول الطعام، لكن هناك عاملًا آخر: الكورتيزول، هرمون التوتر.

فتُفرز الغدد الكظرية الكورتيزول أثناء التوتر، بما في ذلك قلة النوم، وعادةً، يُساعد الكورتيزول على تنظيم الطاقة والتمثيل الغذائي، ولكن عند قلة النوم، تبقى مستويات الكورتيزول مرتفعة لفترة أطول، كما يُحفز ارتفاع الكورتيزول الجسم على تخزين الدهون، وخاصةً حول البطن، كما أنه يُبطئ عملية الأيض، مما يُصعّب فقدان الوزن.

كيف يؤثر الكورتيزول على دهون الجسم

تخزين الدهون: يوجه الكورتيزول الدهون إلى البطن (الدهون الحشوية)، وهو مرتبط بأمراض القلب والسكري.

تحلل العضلات: يقوم بتحلل العضلات للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض التمثيل الغذائي.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام: يؤدي ارتفاع مستوى الكورتيزول إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر والملح، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

مقاومة الأنسولين: بمرور الوقت،الكورتيزوليمكن أن يؤدي ذلك إلى تجاهل الخلايا للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتخزين الدهون.

إعطاء الأولوية للنوم لإدارة الوزن يتم عن طريق التالي..

النوم من 6 إلى 7 ساعات يوميًا أمرٌ لا غنى عنه. يرتفع مستوى الكورتيزول في الدم عند قلة النوم، مما يؤدي إلى تراكم الدهون وإبطاء عملية الأيض.

حسّن نومك أولًا. لا يمكن لأي نظام غذائي أو تمرين رياضي أن يتغلب على ارتفاع الكورتيزول.

نظّم جدول نومك: احرص على النوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا. نم واستيقظ في نفس الوقت.

قلّل من استخدام الشاشات: الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف يُعطّل إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم). افصل هاتفك عن الكهرباء قبل ساعة من النوم.

إدارة التوتر: حاول ممارسة التأمل أو اليوجا أو التنفس العميق لخفض مستوى الكورتيزول.

تجنب تناول الوجبات المتأخرة: تناول الطعام في وقت متأخر يرفع مستوى الأنسولين، مما يؤدي إلى اضطراب النوم وحرق الدهون.

علامات تشير إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول لديك:

إرهاق ولكن متوتر في الليل.

دهون البطن التي لن تتحرك.

الرغبة المستمرة في تناول الوجبات السريعة.

صعوبة في النوم أو البقاء نائما.

