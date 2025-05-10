شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تصرح بـ3 ألوان طعام طبيعية جديدة من المعادن والطحالب والزهور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت ادارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أنها ستسمح باستخدام ثلاثة إضافات لونية جديدة، مصنوعة من مصادر طبيعية، في إمدادات الغذاء الوطنية، وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها على طلبات للسماح باستخدام مستخلص الجالديريا الأزرق، وهو لون أزرق مستخرج من الطحالب؛ وفوسفات الكالسيوم، وهو لون أبيض مستخرج من معدن طبيعي؛ ومستخلص زهرة البازلاء الفراشية، وهو لون أزرق مستخرج من بتلات الزهور المجففة، بحسب موقع تايمز ناو.

سيتم استخدام الألوان في مجموعة واسعة من الأطعمة من مشروبات الفاكهة والزبادي إلى رقائق البطاطس والدجاج الجاهز للأكل وحتى الحلوى.

يأتي هذا القرار للتخلص تدريجيًا من الأصباغ الضارة المعتمدة على البترول والتي تستخدم في الأطعمة لتعزيز الصحة.

وصرح مسئولو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيانٍ لهم بأن ذلك "سيُوسّع نطاق الألوان المتاحة من مصادر طبيعية ليستخدمها المصنعون بأمان في الطعام".

ويؤدي التلوث الغذائي الناتج عن الأطعمة الملونة بأصباغ اصطناعية إلى مشاكل صحية متنوعة، مثل الاضطرابات العصبية السلوكية لدى بعض الأطفال، بما في ذلك فرط النشاط واضطرابات الانتباه.

أكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن الأصباغ المعتمدة آمنة، وأن "مجمل الأدلة العلمية تُظهر أن معظم الأطفال لا يعانون من أي آثار جانبية عند تناول الأطعمة التي تحتوي على هذه الإضافات الملونة".

وتتضمن موافقات الألوان الجديدة التماسًا في عام 2021 من الشركة الفرنسية Fermentalg للسماح لشركة Galdieria باستخراج اللون الأزرق؛ والتماسًا في عام 2023 من شركة Innophos Inc. في Cranbury، نيو جيرسي، للسماح بفوسفات الكالسيوم؛ والتماسًا في عام 2024 من شركة ذات مسؤولية محدودة في سانت لويس بولاية ميسوري، تسمح باستخراج مستخلص زهرة البازلاء الفراشية.

ويقول مسئولون في إدارة الغذاء والدواء إن الموافقات سيتم نشرها فى السجل الفيدرالي في 12 مايو وسيدخل حيز التنفيذ في يونيو.