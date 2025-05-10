شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة ما قبل السكر.. إزاى تحمى نفسك من الإصابة بهذا المرض والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر مرحلة ما قبل السكر بمثابة جرس إنذار، فهى علامة تحذيرية، قبل أن تتفاقم الأمور لحد الإصابة بمرض السكر، فمرحلة ما قبل السكر حالة خطيرة، وإذا لم تُعالج فورًا، فقد تُلحق ضررًا بالغًا بصحتك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فلا يزال لديك الوقت الكافي لتغيير الوضع، والخطوة الأولى لإدارة مرحلة ما قبل السكر هي فهم معنى تشخيصها.

ما هى مرحلة ما قبل مرض السكر؟

ما قبل السكر حالة صحية خطيرة، حيث يكون مستوى السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ولكنه ليس مرتفعًا بما يكفي لتشخيص الإصابة بمرض السكر، وهو مؤشر على أن جسمك يعاني من صعوبة في معالجة الجلوكوز بفعالية، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب مقاومة الأنسولين، كما تزيد مرحلة ما قبل السكر من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

فيما يلى.. المخاطر الصحية المرتبطة بمقدمات مرض السكر:

خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2

تخيل أن مقدمات السكر هي مفترق الطرق، فإذا اخترت تجاهلها الآن، فستؤدي بك إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، ويتمثل الخطر الأكثر إلحاحًا والمعروف لمقدمات السكر في احتمالية تطورها إلى مرض السكر من النوع الثاني، ووفقًا للجمعية الأمريكية للسكري، فإن ما يصل إلى 70% من الأفراد المصابين بمقدمات السكر سيصابون بمرض السكر من النوع الثاني في غضون عقد من الزمن، بدون تغييرات في نمط الحياة.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

ترتبط مقدمات السكر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب الالتهاب وارتفاع مستويات الأنسولين، وتزيد هذه الحالة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض الشرايين الطرفية، وقد أكدت دراسة أجريت عام 2020 أن مقدمات السكر مرتبطة بزيادة خطر الوفاة من جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى العامة ولدى المرضى المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية.

تلف الكلى

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إجهاد وظائف الكلى، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تلف مبكر في الكلى يتميز ببروتين في البول إذا لم يُعالج، فقد يتطور الأمر إلى مرض كلوي مزمن (CKD)، مما يُقلل من قدرة الكلى على تصفية الفضلات.

تلف الأعصاب

يُمكن أن تُسبب مرحلة ما قبل السكر اعتلالًا عصبيًا محيطيًا، وهي حالة تُصاب فيها الأعصاب، وخاصةً في الأطراف، ويُمكن أن تُؤثر هذه الحالة سلبًا على جودة الحياة وتزيد من خطر السقوط بسبب فقدان الإحساس.

مشاكل الرؤية

يُمكن أن تُؤثر مرحلة ما قبل السكر على صحة عينيك، ويُمكن أن يُؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز إلى تلف الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين، مما قد يؤدي إلى تورم الشبكية، كما تزيد مرحلة ما قبل السكر من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، والزرق (المياه الزرقاء).

كيفية عكس مسار مرض السكر؟

تعني مرحلة ما قبل السكر أنه لا يزال لديك الوقت للوقاية من مرض السكر، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات الصحيحة لتغيير نمط حياتك الحالي، وإدراك أنك بحاجة إلى نمط حياة أكثر صحة، على النحو التالى:

اتباع نظام غذائي صحي

تناول أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، مثل الخضراوات الورقية والتوت والحبوب الكاملة والبقوليات، لموازنة مستويات السكر في الدم، مع التقليل من الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة، وأضف وجبات غنية بالألياف والبروتينات قليلة الدهون لإبطاء امتصاص الجلوكوز.

مارس الرياضة بانتظام

حاول أن تحصل على 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من النشاط متوسط الشدة (مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات)، ويمكنك أيضًا إضافة تمارين القوة مرتين أسبوعيًا لتحسين حساسية الأنسولين، إن فقدان الوزن الزائد يمكن أن يوقف مرحلة ما قبل السكر بشكل كبير.

التحكم في التوتر والنوم

تذكر أن التوتر عدوك، حيث يزيد التوتر المزمن مستويات هرمون الكورتيزول، مما يرفع نسبة السكر في الدم، لذلك فإن التحكم في التوتر هو أفضل طريقة للوقاية من الإصابة بمرض السكر، أيضًا يجب أن تحصل على ما يكفى من النوم والراحة لذلك استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة.