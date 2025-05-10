شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى يحمي من إصابات رياضة الجرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالسبت، 10 مايو 2025 07:00 م
نتائج الدراسة
تأثير النظام الغذائي على الإصابات
أهمية التغذية السليمة للرياضيين
توصيات غذائية للرياضيين
نصحت الدراسة بنظام غذائي صحي لمن يمارس رياضة الجري بشكل خاص، وأكدت أن النظام الغذائي أحد أهم العوامل التي تساهم في خطر الإصابة المرتبطة بالجري. وأوصت بوجبات متوازنة تتضمن سعرات حرارية كافية ودهون صحية وكربوهيدرات صحية وألياف متوازنة مع الفواكه والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مع تناول كمية كافية من البروتين وتقليل خطر الإصابات. يمكن أيضًا الاستعانة بالمكملات الغذائية لسد أي فجوة.
احتياجات العدائين من العناصر الغذائية
قالت الجمعية الأمريكية لأخصائي التغذية الرياضية إن احتياجات العدائين بشكل خاص من العناصر الغذائية يجب أن يكون متزنًا، وتوصي بأن يكون 50% إلى 65% من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات، و20% إلى 35% من الدهون، و10% إلى 20% من البروتين.
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