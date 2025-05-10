شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى يحمي من إصابات رياضة الجرى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدراسة، المنشورة في مجلة العلوم والطب الرياضي، وفقًا لتقرير مطول نشر في موقع هيلث الطبي، أن أكثر من اثنتي عشرة دراسة سابقة أكدت على أن النظام الغذائي يؤثر تأثيرًا مباشرًا على طبيعة الإصابات التي يتعرض لها الرياضيون. أوضحت الدراسة أن كمية الدهون والسعرات الحرارية والألياف تلعب دورًا خطيرًا في زيادة فرص الإصابة أثناء ممارسة رياضة الجري.

نتائج الدراسة

قالت إيرين كول باتش، مؤلفة الدراسة وأخصائية التغذية في جامعة جنوب أستراليا، إن الإصابات المرتبطة برياضة الجري شائعة للغاية، ولكن الدراسة أكدت أن التغذية التي يتغذى بها الرياضيون تؤثر بشكل كبير على وقايتهم من تلك الإصابات. ووجدت الدراسة أن الرياضيين الذين استهلكوا سعرات حرارية ودهون أقل كانوا في خطر أقل من الإصابات العامة وإصابات العظام، بينما لم يكن للبروتين والكالسيوم أي تأثير على خطر الإصابة.

تأثير النظام الغذائي على الإصابات

في مقالة للدكتورة سارة ميرال، المديرة الطبية للطب العائلي بجامعة كاليفورنيا، قالت إن الرياضيين الذين يمارسون رياضة الجري يمتلكون عادةً دهونًا أكثر، وبالتالي إذا حاول العداء إصلاح عضلاته ولكن في الوقت نفسه لا يحصل على تغذية صحية كافية من الطعام، يلجأ الجسم لامتصاص العناصر الغذائية من العظام، مما يؤدي إلى زيادة الإصابات. لذا، تناول الدهون الصحية ضروري لامتصاص الفيتامينات التي تعزز صحة العضلات والعظام.

أهمية التغذية السليمة للرياضيين

توصيات غذائية للرياضيين

نصحت الدراسة بنظام غذائي صحي لمن يمارس رياضة الجري بشكل خاص، وأكدت أن النظام الغذائي أحد أهم العوامل التي تساهم في خطر الإصابة المرتبطة بالجري. وأوصت بوجبات متوازنة تتضمن سعرات حرارية كافية ودهون صحية وكربوهيدرات صحية وألياف متوازنة مع الفواكه والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مع تناول كمية كافية من البروتين وتقليل خطر الإصابات. يمكن أيضًا الاستعانة بالمكملات الغذائية لسد أي فجوة.

احتياجات العدائين من العناصر الغذائية

قالت الجمعية الأمريكية لأخصائي التغذية الرياضية إن احتياجات العدائين بشكل خاص من العناصر الغذائية يجب أن يكون متزنًا، وتوصي بأن يكون 50% إلى 65% من السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات، و20% إلى 35% من الدهون، و10% إلى 20% من البروتين.