شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو شلل النوم الذي يعاني منه المغني الكندى ذا ويكند.. اعرف أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

كشف المغني الكندى ذا ويكند عن معاناته مع شلل النوم - وهو شعور بالوعي دون القدرة على الحركة أثناء النوم، يحدث هذا عند الانتقال بين مرحلتي اليقظة والنوم، بحسب موقع تايمز ناو، وصرّح المغني الكندي بأنه اكتشف أن قلة النوم الكافية هي السبب وراء حالته، والتي أصبحت الآن تحت السيطرة.

وقال المغني الكندى ذا ويكند "أعتقد أن شلل النوم هو العدو.. هذا أمرٌ كنت أعاني منه، وما زلتُ أعاني منه حتى اليوم، ليس بقدر ما كنتُ أعانيه سابقًا، لكنها كوابيسٌ شديدة الوضوح، حيثُ تكون في السرير، نصف نائم ونصف مستيقظ، مُدركًا لما يحيط بك، لكنك لا تستطيع الحركة. تشعر بالشلل لدقيقة تقريبًا".

ومع ذلك، أوضح المغني الكندي إنه تمكن منذ ذلك الحين من السيطرة على شلل النوم باتباع عادات نوم أفضل، مما حدّ من أحلامه، مضيفا أن قلة النوم سبب رئيسي لهذه الحالة.

وقال ذا ويكند إن أهم علاج لشلل النوم هو إطفاء هاتفك، والتلفزيون، وجميع الأنوار لا بدّ أن يكون كل شيء مظلمًا ومخيفًا حتى تنام طوال الليل.

ما هو شلل النوم؟

يحدث شلل النوم عندما لا تتمكن من تحريك أي جزء من جسمك قبل النوم مباشرةً أو عند الاستيقاظ. يقول الخبراء إنه يحدث عندما يكون جسمك بين مرحلتي النوم واليقظة. ورغم أن هذه النوبة قد تكون مؤقتة ولا تستمر سوى بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق، إلا أنها قد تُسبب لك القلق.

كونه نوع من الأرق قد يُشعرك شلل النوم بالارتباك، إذ قد تستعيد حركة جسمك كما لو لم يحدث شيء.

حتى نوبة شلل نوم واحدة قد تُشعرك بالتوتر من النوم، مما قد يؤثر على شعورك وأدائك خلال النهار.

يقول الأطباء إنه لا يوجد علاج لإيقاف شلل النوم، الذي يعاني منه أكثر من 30 % من الناس في جميع أنحاء العالم - ولكن العلاج متاح لتقليل عدد مرات تأثير النوبات عليك.

ما هي علامات وأعراض شلل النوم؟

وفقا للأطباء، قد تواجه الأعراض التالية أثناء نوبة شلل النوم، والتي تستمر من بضع ثوانٍ وحتى 20 دقيقة:

لا يمكنك تحريك ذراعيك أو ساقيك

أنت غير قادر على التكلم

إحساس بالضغط على صدرك أو التحرك خارج جسمك

الهلوسة

النعاس أثناء النهار.

يخاف

ذعر

العجز

ما الذي يسبب شلل النوم؟

يقول الأطباء أن السبب الدقيق لشلل النوم غير معروف، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب عليك ملاحظتها:

النوم القهري

الحرمان من النوم أو الأرق

جدول نوم غير منتظم

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

الحالات الصحية العقلية مثل القلق أو الاضطراب ثنائي القطب أو اضطراب الهلع

بعض الأدوية

اضطراب تعاطي المواد

طرق علاج شلل النوم

يقول الأطباء إن علاج شلل النوم يعتمد على سبب إصابتك به. قد يوصي طبيبك بما يلي:

تناول الأدوية التي تمنعك من الوصول إلى حركة العين السريعة مرحلة النوم.

تناول الأدوية لعلاج حالة صحية عقلية كامنة أو اضطراب النوم

تحسين جودة نومك