شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء الأمريكية تجيز جهاز منزلى للكشف عن سرطان "عنق الرحم" والان مع تفاصيل الخبر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، على أول جهاز منزلي لجمع عينات سرطان عنق الرحم ذاتيًا في الولايات المتحدة.

ووفقًا لموقع "CNN" يمكن جمع العينات ذاتيًا عن طريق الجهاز، على أن ترسل بالبريد إلى مختبر لفحص فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهو الفيروس المسببل معظم سرطانات عنق الرحم، ويمكن أن يساعد ذلك الفحص في تحديد النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وعند فحص سرطان عنق الرحم بشكل تقليدى، يجمع أطباء أمراض النساء عينات من خلايا عنق الرحم لاختبار فيروس الورم الحليمي البشري، أوهو ما يعرف باختبار أو "مسحة بابانيكولاو"، والذى يهدف إلى فحص خلايا عنق الرحم بحثًا عن أي تغيرات، للكشف عن الخلايا السرطانية أو ما قبل السرطانية، كذلك الكشف عن وجود عدوى بأنواع فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة، التي قد تسبب سرطان عنق الرحم.

في العام الماضي، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام مجموعات فحص سرطان عنق الرحم ذاتية الجمع في المرافق الطبية، مثل عيادة الطبيب أو مركز الرعاية العاجلة أو حتى عيادة متنقلة، في حين تتيجح المجموعة المنزلية بفحص عنق الرحم ذاتيا، ما يغني المرضى عن السفر أو تخصيص وقت لمواعيد الطبيب الشخصية، ثم ارسال العينات بالبريد إلى المختبر لفحصها، على أن يراجع الطبيب المعالج النتائج ويشاركها مع المريضة، إذا كانت النتائج إيجابية، يتم إحالة المريضة للمتابعة الطبية التي تحتاجها.

ووفقا للموقع، ثبت أن أن جمع العينات ذاتيًا باستخدام الجهاز الجديد، له نفس الدقة في فحص سرطان عنق الرحم كما هو الحال عندما يجمع الطبيب العينة، على أن يتم الإعلان عن تكلفة الحهاز وتحليل العينات فى غضون الشهر المقبل.

وأشادت جمعية السرطان الأمريكية بالموافقة الجديدة التي أصدرتها إدارة الغذاء والدواء، حيث تُكتشف معظم حالات سرطان عنق الرحم لدى السيدات اللاتى لم يخضعن قط لاختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم، أو الذين لم يخضعوا له مؤخرًا. ولذلك فإن الموافقة على أول اختبار منزلي للكشف عن سرطان عنق الرحم، طريقة إضافية لفحص هذا المرض المميت المحتمل، سيكون له تأثير كبير.

وتوصي فرقة عمل الخدمات الوقائية الأمريكية، بإجراء فحص سرطان عنق الرحم "مسحة بابانيكولاو" كل ثلاث سنوات، للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 21 و29 عامًا، أما بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ٣٠ و٦٥ عامًا، فتوصي بإجراء الفحص كل ثلاث سنوات باستخدام فحص خلايا عنق الرحم فقط، أو كل خمس سنوات باستخدام فحص فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة فقط، أو كل خمس سنوات باستخدام فحص فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة مع فحص الخلايا.

ويظل فحص سرطان عنق الرحم مهمًا، لأن الحالات المبكرة قد لا تظهر عليها أعراض أو علامات. أما الحالات المتقدمة فقد تسبب نزيفًا مهبليًا غير طبيعي أو إفرازات غير طبيعية. يُعالج سرطان عنق الرحم بطرق عديدة، بما في ذلك الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 80% من الناس سيصابون بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري خلال حياتهم، وينتشر فيروس الورم الحليمي البشري، وهو مجموعة تضم أكثر من 150 فيروسًا، بشكل رئيسي عن طريق الاتصال الجنسي، ويشمل سلالات منخفضة الخطورة، والتي غالبًا ما تسبب الثآليل، وسلالات عالية الخطورة، والتي ارتبطت بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان عنق الرحم، وفي معظم الحالات، يزول فيروس الورم الحليمي البشري من تلقاء نفسه في غضون عامين، ولكن عندما لا تختفي العدوى ، قد تحدث مشاكل صحية مثل السرطان.