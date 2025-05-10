شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى : وزنك وشهيتك علامة دالة على اصابتك بالاكتئاب الحاد والان مع تفاصيل الخبر

الاكتئاب ذلك الوحش الذى يتسلل ببطء، يمكن أن يظل كامنًا، لا يظهر أعراض ظاهرة قوية، هذا ما أكده الدكتور أمجد العجرودى استشارى النفسية بالمجلس الإقليمى للصحة النفسية، موضحا أن الاعراض الاكتئابية قد تظل كامنة لسنوات دون ظهور واضح، يختلط حينها الأمر على المريض، ما قد يسبب تأخرًا في العرض على المختض وطلب المساعدة، وبالتالي تأخر في نتائج علاج الاكتئاب بشكل عام.

أعراض الاكتئاب الشائعة

الأعراض الظاهرة الأكثر شيوعا للاكتئاب تلك التي تتعلق بانخفاض الهمة بشدة، يشعر المريض بحالة من الحزن مهما كان يمر بلحظات سعيدة، لا يمكنه التواصل مع واقعه بسهولة، ويعانى من القلق السريع، التوتر السريع، الخوف السريع غير المبرر، يعانى من صعوبة التعامل مع الآخرين والانخراط بشكل سهل ، فيذهب للعزلة الشديد، كما يعانى من تباين شديد من الفرح الشديد إلى أقصى الحزن فجأة والعكس، تلك هي الأعراض الظاهرة الشائعة.

وأضاف العجرودى أن هناك الكثير من الأعراض الخفية، او التي لا يربطها الكثيرين بالاكتئاب، ولعل أهمها الوزن والشهية، حيث تتأثر الشهية بشدة في حالات الإكتئاب، فاضطرابات هرمونات التوتر والكورتيزول، تؤثر بالفعل على الرغبة في تناول الطعام، إما بتعزيز النهم وتناول الطعامب بشراهة كبيرة، أو بانعدام شهية شديد، مما يؤثر على الوزن بالزيادة الحادة أو النقصان الحاد في وقت قصير، أيضا سوء التغذية الحاد، مثل تناول أطعمة فقط بعينها والخوف من تناول أطعمة أخرى، وكذا الأعراض الوسواسية المتعلبقة بالطعام، مثل النظائف المفرطة في أدوات الطعام، والخوف من التسمم الغذائي، وكذا التقيؤ أو الغثيان، مع آلام المعدة التي تعد أشهر الأعراض المصاحبة لارتفاع هرمون الكورتيزول، من الأعراض الخفية للإكتئاب والنوبات الاكتئابيةوالتى تعد مؤشرا مبكرا على الإصابة به.

العلاج

حينها يوضح استشارى النفسية العلاج، مؤكدا أن علاج الاكتئاب أولا يكون السبيل الوحيد، للتخلص من اضطرابات الطعام واضطرابات الوزن، وكذا اضطرابات الشهية، وليس العكس، ويتزامن ذلك مع المتابعة مع المختص النفسى الذى يخضع المريض لعلاجا سلوكيا أو كما يرى وفقا للحالة، مع مختص هضمى إذا وجه طبيب النفسية لذلك.