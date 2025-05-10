شكرا لقرائتكم خبر عن مع موجة الحر.. أسباب صحية لتناول الزبادي والان مع تفاصيل الخبر

في موجات الحر، وارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها في الوقت الحالي الزبادي يعتبر من أفضل الأطعمة اللي يمكن تناولها لأنه مفيد جدًا للصحة في الأجواء الحارة.

وقدمت الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني أهم الأسباب الصحية لتناول الزبادي في الصيف، ومنها:

1. يرطّب الجسم ويخفف حرارة المعدة

الزبادي يحتوي على نسبة عالية من الماء والبوتاسيوم، وده بيساعد على تعويض السوائل المفقودة مع التعرق.

2. سهل الهضم ومفيد للمعدة

الزبادي غني بالبكتيريا النافعة (البروبيوتيك)، اللي بتحسن الهضم وبتحمي من مشاكل المعدة اللي بتزيد في الحر، مثل الإسهال أو الانتفاخ.

3. يقوي المناعة

البروتين، الكالسيوم، والبكتيريا المفيدة الموجودة فيه بيدعّموا الجهاز المناعي وبيقللوا خطر الإصابة بالعدوى المعوية في الصيف.

4. يحمي من الجفاف والتعب الحراري

بيساعد في تعويض الأملاح والمعادن اللي الجسم بيفقدها مع العرق، ومن ثم تقليل فرص التعرض للهبوط أو الدوخة.

5. مفيد للبشرة في الحر

الزبادي غني بفيتامين B2 وB12 والزنك، اللي بيساعدوا في ترطيب الجلد ومقاومة تأثير الشمس على البشرة.

6. خفيف ومش بيزود الإحساس بالخمول

الزبادي وجبة خفيفة ومغذية، وما بيسببش إحساس بالتخمة أو التعب مثل الأكلات الدسمة.

وحثت استشاري السمنة والنحافة علي ضرورة تناول الزبادي مع الفاكهة (زي الموز أو الفراولة) أو ملعقة عسل طبيعي، هتبقي وجبة صيفية منعشة ومفيدة جدًا.