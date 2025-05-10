أطباء يوثقون حالة نادرة لمتلازمة الرأس المتدلي ناجمة عن تعاطى المخدرات

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وثّق أطباء فى جامعة أصفهان للطب فى إيران مؤخرًا حالة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، سقط رأسه بزاوية 90 درجة بسبب عدم قدرة عضلات رقبته على تحملها، حيث تُعدّ متلازمة الرأس المتدلى (CKS)، المعروفة أيضا باسم "متلازمة الرأس المتدلى"، حالة طبية خطيرة تتميز بضعف عضلات الرقبة الباسطة، مما يجعلها غير قادرة على تحمل وزن الرأس.

عادة ما ترتبط هذه الحالة بحالات عصبية عضلية مختلفة، بما فى ذلك اعتلال عضلى فى "الميتوكوندريا"، واعتلال عضلى خلقى، ومرض العصبون الحركى، أو تشوهات تشريحية، مثل كبر حجم الرأس بشكل غير طبيعى، إلا أن أطباء فى جامعة إيرانية أبلغوا مؤخرا عن حالة غير موثقة سابقا لمتلازمة الرأس المتدلى ناجمة عن سنوات من تعاطى المخدرات، بحسب oddity central.

وُصف المريض، البالغ من العمر 23 عاما والذى لم يُكشف عن اسمه، بأنه ينحدر من خلفية اجتماعية واقتصادية متواضعة، ولديه تاريخ طبى طويل من اضطراب الاكتئاب الشديد وإدمان المخدرات، بما فى ذلك إدمان الهيروين والأفيون والأمفيتامينات، وكتب أطباء فى جامعة أصفهان للطب أنه بعد كل نوبة من تعاطى الأمفيتامين، حافظ المريض باستمرار على وضعية حداب ثابتة فى الرقبة لفترات طويلة، مما أدى إلى تغيير تدريجى فى محاذاة عنقه".



متلازمة تتسبب فى تدلي الراس

أظهرت اختبارات العصب القحفى نتائج طبيعية، وكذلك اختبارات قوة العضلات والوظائف اللاإرادية، لكن التصوير المقطعى المحوسب كشف عن تشوه حاد فى الجنف الحدابى يؤثر على فقرات C3 وC4 وC5 لدى المريض.

بعد تقييم شدة حالته، اختار الأطباء حلا جراحيا من 3 مراحل لإزالة العظم المشوه وإعادة محاذاة رقبته فى الوضع الصحيح. لحسن الحظ، تكللت العملية بالنجاح، وتمكن المريض من المشى بطوق خاص فى اليوم التالى، وخرج من المستشفى بعد 3 أيام.

أفاد الأطباء أن المريض البالغ من العمر 23 عاما قد جرب علاجات تقليدية وعشبية مختلفة، لكن لم يُخفف أى منها أعراضه، فلجأ فى النهاية إلى الرعاية الطبية، بعد الجراحة، خضع لعدة استشارات نفسية، وتمكن من التوقف عن تعاطى المخدرات، وأظهرت متابعة لمدة عام تحسنا مُرضيا فى محاذاة وتصحيح وضعية العمود الفقرى العنقى.

وكتب الأطباء الإيرانيون فى تقرير حالتهم: "اكتشفنا أن تعاطى المخدرات يُسهم فى حدوث حالة نادرة من حداب عنقى شديد ومعقد.. ليس للدواء تأثير مباشر على التغيرات العضلية الهيكلية، بل هناك تأثير غير مباشر: عندما يستخدم المريض الدواء، يبقى فى وضعية معينة لفترة طويلة، وعلى مدى أشهر، يؤدى ذلك إلى تغيرات عضلية هيكلية تؤدى إلى الجنف الحدابى".