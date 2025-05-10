شكرا لقرائتكم خبر عن رطب على قلبك في الحر.. مشروبات صحية ومنعشة والان مع تفاصيل الخبر

خلال الطقس الحار الذى شهدناه اليوم، ومن المرجح استمراره لأيام مقبلة، فـ ترطيب الجسم ترطيبًا عميقًا أثناء هذه الأجواء الحارة هو السبيل الوحيد للحفاظ على رطوبة الجسم ووقايته من الجفاف، فجفاف الجسم يسبب الكثير من الأعراض المرضية منها التعب والدوار والدوخة ومشاكل صحية أخرى كثيرة منها ضيق التنفس والتعرق الشديد.

المشروبات الصحية المُفيدة- المشروبات الصحية المُفيدة هي التي تعزز هذا الترطيب ويعد روتينًا يجب الاعتماد عليه خلال الأجواء الحارة حتى في ليالي الصيف.

مشروبات ترطيب الجسم حليب جوز الهند- حليب جوز الهند أحد أهم المشروبات الصحية التي تعزز نسب الترطيب وغنية بالدهون الصحية المُفيدة.

- تدعم توازن الإلكتروليتات في الجسم أي تعادل معاملات الترطيب في الجسم.

- تحتوي على عناصر غذائية صحية تدعم الجهاز المناعي ومفيدة للجلد والبشرة.

- يمكن خلط حليب جوز الهند ببعض ثمرات الفاكهة مثل الموز أو التوت للحصول على عصير لذيذ.

المياه المضاف إليها الفواكه أو الخضروات- يمكن إضافة الفواكه أو الخضروات مثل الخيار والفراولة والليمون والبرتقال والكيوي وغيرها من الحمضيات إلى المياه.

- يمكن تركها في الثلاجة لمدة ساعتين قبل شربها للحصول على فوائدها كاملة.

- تعزز من نسب مضادات الأكسدة داخل المياه.

شاي الأعشاب المثلج- شاي الأعشاب المثلج أحد أهم المشروبات التي استحدثت مؤخرًا يمكن صنعها من النعناع أو البابونج أو الزنجبيل أو غيرها.

- يمكن تناولها مثلجة للمزيد من الترطيب والشعور بالترطيب العميق.

- يساعد على الهضم وتقليل حدة الانتفاخات ويقلل من التوتر أيضًا.

عصير الليمون- عصير الليمون الكلاسيكي الغني بفيتامين سي والذي يدعم صحة الجسم والجهاز الهضمي ودعم المناعة.

- يوازن الإلكترونيات في الجسم فهو جرعة صحية رائعة للترطيب.

- يعادل مستويات الحموضة في الجسم ومزيل طبيعي للسموم.

عصير البطيخ- عصير البطيخ الصحي والمفيد أحد أهم الفواكه التي تعتبر مكونة من المياه بشكل كامل.

- غني بفيتامين أ وفيتامين ج، تلك الفيتامينات التي تحتوي على نسبة عالية من الترطيب.

- ومحملة بمضادات الأكسدة الصحية والليكوبين التي تعزز صحة القلب وتحسن ضرباته خلال الطقس الحار.