شكرا لقرائتكم خبر عن رطب على قلبك في الحر.. مشروبات صحية ومنعشة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالسبت، 10 مايو 2025 12:00 م
مشروبات ترطيب الجسم حليب جوز الهند- حليب جوز الهند أحد أهم المشروبات الصحية التي تعزز نسب الترطيب وغنية بالدهون الصحية المُفيدة.
- تدعم توازن الإلكتروليتات في الجسم أي تعادل معاملات الترطيب في الجسم.
- تحتوي على عناصر غذائية صحية تدعم الجهاز المناعي ومفيدة للجلد والبشرة.
- يمكن خلط حليب جوز الهند ببعض ثمرات الفاكهة مثل الموز أو التوت للحصول على عصير لذيذ.
- يمكن تركها في الثلاجة لمدة ساعتين قبل شربها للحصول على فوائدها كاملة.
- تعزز من نسب مضادات الأكسدة داخل المياه.
شاي الأعشاب المثلج- شاي الأعشاب المثلج أحد أهم المشروبات التي استحدثت مؤخرًا يمكن صنعها من النعناع أو البابونج أو الزنجبيل أو غيرها.
- يمكن تناولها مثلجة للمزيد من الترطيب والشعور بالترطيب العميق.
- يساعد على الهضم وتقليل حدة الانتفاخات ويقلل من التوتر أيضًا.
عصير الليمون- عصير الليمون الكلاسيكي الغني بفيتامين سي والذي يدعم صحة الجسم والجهاز الهضمي ودعم المناعة.
- يوازن الإلكترونيات في الجسم فهو جرعة صحية رائعة للترطيب.
- يعادل مستويات الحموضة في الجسم ومزيل طبيعي للسموم.
عصير البطيخ- عصير البطيخ الصحي والمفيد أحد أهم الفواكه التي تعتبر مكونة من المياه بشكل كامل.
- غني بفيتامين أ وفيتامين ج، تلك الفيتامينات التي تحتوي على نسبة عالية من الترطيب.
- ومحملة بمضادات الأكسدة الصحية والليكوبين التي تعزز صحة القلب وتحسن ضرباته خلال الطقس الحار.
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