شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن.. 5 علامات جلدية لا قلق منها أبرزها النمش والان مع تفاصيل الخبر

ليست كل العلامات الجلدية التي تظهر على البشرة خطيرة كما يعتقد البعض، فهناك علامات جلدية لا تدعو للقلق على الإطلاق، هناك علامات بنية أو سمراء أو بيضاء فى الأجزاء المكشوفة من الجسم تظهر بشكل متفاوت ولا تتطلب عناية خاصة ولا طبية وتعتبر من البقع الحميدة ولا تتطور إلى سرطانات كما يعتقد، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث هارفارد الطبي.

أنواع العلامات الجلدية النمش- النمش أحد أهم البقع البنية التي تظهر على الوجه وعلى البشرة أيضًا وعلى الأكتاف.

الكلف

- الكلف وهي بقع بنية أكثر شهرة لدى النساء تظهر في العشرينات من العمر غالبًا تكون نتيجة التعرض المتكرر للشمس.

- وتزداد حدتها مع التغيرات الهرمونية وسائل منع الحمل والعلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث.

- ويسهم انخفاض هرمون الغدة الدرقية في ظهورها.

- والكلف قد يصيب جميع أنواع البشرة بلا تمييز ويصبح لونه أغمق عند التعرض لأشعة الشمس وقد يختفي خلال أشهر الشتاء.





بقع الشيخوخة- بقع الشيخوخة لونها بني فاتح وقد تكون داكنة في بعض الأحيان تظهر نتيجة التعرض للشمس.

- تظهر مع التقدم في العمر كشكل طبيعي ولا خوف منها.





البقع البيضاء- البقع البيضاء الملساء الصغيرة التي تظهر لدى بعض الرجال أكثر منها لدى النساء عند عمر الأربعين.

- تظهر في مناطق الجسم المعرضة لأشعة الشمس لا خوف منها أيضًا.





التقرن الدهني- التقرن الدهني وهي بقعة مستديرة خشنة بارزة ملتصقة بالجسم تظهر على البشرة.

- طبيبًا لعلاجها.