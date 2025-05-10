شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب يعزز الطاقة ويزيد الانتباه خلال فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

ونحن على أعتاب بدء امتحانات نهاية العام لأغلب المراحل الدراسية، على الأم أن تستعد جيدا لتعزيز مناعة طفلها، وتحسين قدراته المخية وتعزيز قدرات الفهم والانتباه والتركيز والتذكر، خلال فترات المراجعات بشكل خاص، وخلال هذا التقرير نستعرض مشروبا يعزز الطاقة خلال فترة الامتحانات.

فوائد الجوافة للعقل والدماغ والجسم

وفقا لتقرير نشر في موقع news18 فإن هناك فاكهة مثالية لفترات المراجعة والاستذكار للطلاب، تلك التي تتمتع بفيتامينات ومعادن وعناصر غذائية رائعة، وهي الجوافة، التي تحتوى على كم هائل من فيتامين سى الصحى والمفيد للمناعة والتركيز.

وأوضح التقرير أن الجوافة تحتوى على كم هائل من البوليفينولات والكاروتينات، والكثير من الفيتامينات المعززة لعمل الأعصاب مثل فيتامين ب 3 وب 6 ، تلك التي تعزز النواقل العصبية وعملها، وتحسن من قدرات المخ والدماغ.

وتابع التقرير أن الجوافة تحتوى كذلك على فيتامين أ وفيتامين سى، تلك التي تعزز من سلامة الدماغ والتركيز والتذكر، وتحمى من تلف الحمض النووي، وتحمى أيضا من الالتهابات وتقلل من تلف الخلايا.

فوائد الجوافة

وفقا لتقرير آخر نشر في موقع lybrate فإن الجوافة تعزز من قوة الإبصار وتحسن من التركيز والرؤية السليمة، وتعزز من التركيز والتذكر لغناها بفيتامين أ، وأضاف أن الجوافة سواء تناولناها على شكل ثمرة أو عصير، تحسن من الحالة المزاجية وتواجه التوترات والقلق الذى يسشعر به الطالب فى فترات الامتحانات، لأنها تساعد على استرخاء العضلات، منح الجسم دفعة من الطاقة وتحسن من التذكر والطاقة الدماغية.

فضلا عن كل ما فات من فوائد فالجوافة تعزز من الوظائف الهضمية، وبالتالى يشعر الطالب بالانتباه والبعد عن المغص ووجع البطن.