شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر موجة الحر على صحة العين.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

تُشكل موجات الحرّ خطرًا كبيرًا على العينين، إذ تزيد من احتمالية الإصابة بسكتة دماغية بسبب الجفاف وتضخّم الدم، ووفقًا للأطباء، قد يؤدي ذلك إلى فقدان مفاجئ للبصر، خاصةً لمن يعانون من حالات طبية سابقة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، لذا من المهم حماية العينين بالحفاظ على رطوبة الجسم، وارتداء النظارات الشمسية، وتجنب شمس الظهيرة، والحفاظ على الصحة العامة، بحسب موقع "تايمز ناو".

يزيد الصيف الحار من خطر الإصابة بسكتة دماغية في العين - تُعرف أيضًا بانسداد الشريان الشبكي - عندما تُضعف جلطة دموية الرؤية.

كيف تُفاقم الحرارة هذه الحالة؟

وفقًا للأطباء، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى الجفاف، مما يزيد من كثافة الدم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإعاقة تدفق الدم إلى العينين.

تتسبب هذه الانسدادات في تسرب السوائل وارتفاع ضغط العين. يؤدي هذا الضغط إلى إتلاف العصب البصري، وهو ما يحدث أيضًا في حالة الإصابة بالجلوكوما.

يُعتبر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، ومرض الشريان التاجي، والسكري أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية في العين.

علامات وأعراض سكتة العين

عادةً ما لا تتضمن أعراض سكتة العين الألم. ووفقًا للخبراء، فإن أول وأهم عرض عادةً ما يكون فقدانًا مفاجئًا للرؤية أو تغيرًا في الرؤية في إحدى العينين، ويشمل ذلك:

عوائم العين والومضات

عدم وضوح الرؤية

البقع العمياء والظلام

تغيرات في الرؤية تبدأ صغيرة ولكنها تتفاقم مع مرور الوقت

كيف يمكنك الوقاية من السكتة الدماغية في العين؟

إذا كنتَ معرضًا لخطر الإصابة بسكتة دماغية في العين، فعليك اتخاذ الاحتياطات التالية:

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية الكافية للمساعدة في تدفق الدم بشكل سليم في جسمك.

الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم إذا كنتَ مصابًا بداء السكري.

التأكد من ضبط مستويات ضغط الدم وتنظيم مستويات الكوليسترول وضغط العين باستمرار، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة.

الحرص على زيارة طبيب العيون بانتظام وإجراء الفحوصات اللازمة.

الإقلاع عن التدخين.

عدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة - بعد الظهر - والحرص على ارتداء القبعات والنظارات الشمسية وتغطية الجسم جيدًا.

شرب الكثير من الماء للوقاية من الجفاف - وهو سبب رئيسي لسكتة دماغية في العين.

مشاكل أخرى في العين تحدث أثناء موجة الحر

من بين الأسباب الأخرى التي قد تُلحق بها درجات الحرارة المرتفعة الضرر بعينيك:

جفاف العين

يحدث جفاف العين بسبب الجفاف، حيث قد لا تُنتج عيناك كمية كافية من الدموع، مما يجعلها جافة واحمرارًا وتهيجًا.

العدوى

يمكن أن يؤدي العرق والبكتيريا على اليدين إلى التهابات في العينين، مثل التهاب الملتحمة، خاصةً إذا كنت تفرك عينيك باستمرار. تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم التهاب الملتحمة، وهي شديدة العدوى.

أضرار الأشعة فوق البنفسجية

تؤدي أشعة الشمس الحارقة وأشعة الشمس القوية إلى زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، مما يُسبب مع مرور الوقت إعتام عدسة العين أو الضمور البقعي.