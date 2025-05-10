شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب وتوابل لا تتناولها مع الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

لطالما اعتُبرت الأعشاب والتوابل وسيلة طبيعية وآمنة لإضفاء نكهة مميزة على الطعام، وتسهيل عملية الهضم، ودعم المناعة، ورغم أن هذه المكونات الخارقة، التى تعود إلى قرون مضت، ولا تزال تُستخدم كعنصر أساسى فى المطبخ، وتُعتبر موثوقة لقدرتها على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل، وألزهايمر، وأمراض القلب، ولكن ينبغي توخي الحذر عند تناولها مع بعض الأدوية، وعلى وجه الخصوص، تجنب الإفراط في تناول هذه التوابل الأربعة الشهيرة عند تناول بعض الأدوية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ويجب على الأشخاص الذين يتناولون مميعات الدم، وأدوية ضغط الدم، وأدوية تنظيم ضربات القلب توخي الحذر بشكل خاص..

4 توابل لا تتناولها مع الأدوية أبدًا القرفة

وجدت دراسة جديدة أن القرفة قد تتفاعل مع دوائك وتقلل من تأثيره، وأثارت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "كيمياء الأغذية.. العلوم الجزيئية" مخاوف جديدة حول كيفية تداخل الأشكال المركزة من القرفة، مثل المكملات الغذائية أو الزيوت العطرية، مع قدرة الجسم على معالجة بعض الأدوية الموصوفة، وقد قام باحثون من المركز الوطني لأبحاث المنتجات الطبيعية بجامعة ميسيسيبي بمحاكاة عملية الهضم لدى الإنسان، وبحثوا في كيفية تأثير القرفة ومكوناتها الكيميائية الرئيسية، مثل سينامالدهيد وحمض سيناميك وزيت القرفة، على مستقبلات الجسم الغريبة.

وتساعد هذه المستقبلات في تنظيم كيفية استقلاب الأدوية وإخراجها من الجسم، وقد وُجد أن سينامالدهيد وحمض سيناميك يُنشطان مستقبلات معالجة الأدوية هذه، مما قد يؤدى إلى تكسير الجسم للأدوية بشكل أسرع من المقصود، وقد يؤدى هذا إلى انخفاض فعالية الدواء، وخاصة بالنسبة للأدوية التى تتطلب مستويات ثابتة فى مجرى الدم لتكون فعالة.

ومن غير المرجح أن تُسبب أى توابل تُضاف إلى الطعام بكميات محدودة أى ضرر، ولكن يجب الحذر من الإفراط في تناولها.

الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل، بالكميات الموصى بها، بقدرته على تخفيف الغثيان، وتقليل الالتهابات، وتحسين الهضم، وضبط مستويات الكوليسترول وضغط الدم، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول هذه التوابل المفيدة قد يضر بصحتك، خاصةً إذا كنت تتناول مميعات الدم، وينبغي على الأشخاص الذين يتناولون علاجًا مضادًا للتخثر استشارة الطبيب بشأن استهلاك الزنجبيل.

وقد لا يكون تناول كوب من مشروب الزنجبيل أو استخدامه في وصفاتك ضارًا، إلا أن الإفراط فيه قد يكون خطيرًا، علاوة على ذلك، قد تؤثر الكميات الكبيرة من الزنجبيل على الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.

الكركم

يُنصح بالتفكير جيدًا قبل تناول المكملات الغذائية للكركم، فعند الإفراط في تناولها قد تتفاعل مع أدويتك، ويحدث هذا بسبب المكون النشط في هذه التوابل، والذي يُسمى الكركمين، والذي قد يُشكل مخاطر عند تناوله مع بعض الأدوية، ومن المخاوف الرئيسية احتمال زيادة خطر النزيف عند تناوله مع مميعات الدم، وفقًا لدراسة، ورغم أن إضافة الكركم إلى الطعام آمن بشكل عام، إلا أن المكملات الغذائية المركزة قد تُفاقم هذه الآثار، مما يجعل من الضروري لمن يتناولون مضادات التخثر أو يخضعون لعمليات جراحية مُقبلة استشارة الطبيب قبل استخدامها.

عرق السوس

يمكن لجذر عرق السوس، أن يتفاعل مع مجموعة واسعة من الأدوية، وقد يُشكل مخاطر صحية خطيرة إذا لم يُتناول بحذر، فقد ثبت أنه يرفع ضغط الدم ويتداخل مع أدوية القلب وضغط الدم، كما قد يؤثر هذا العشب على كيفية معالجة الكبد لمختلف الأدوية، بما في ذلك مسكنات الألم الشائعة ومضادات الالتهاب، بالإضافة إلى بعض أدوية السكر والكوليسترول.

وقد أفادت النساء اللاتي يتناولن موانع الحمل الفموية بارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستويات البوتاسيوم عند تناولها مع عرق السوس، كما يمكن أن يُعزز عرق السوس تأثيرات بعض مضادات الاكتئاب والكورتيكوستيرويدات، مما يؤدي إلى زيادة الآثار الجانبية، ويمكن أن يُفاقم عرق السوس فقدان البوتاسيوم لدى الأشخاص الذين يستخدمون الملينات المنشطة، مما قد يكون ضارًا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتداخل مع مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين أو أدوية السكر، ويقلل من فعالية مميعات الدم، مما يزيد من خطر التخثر.