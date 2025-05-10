مشروبات ساخنة قد تسبب السرطان لطفلك ... احترسي منها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 مايو 2025 08:48 صباحاً - من منا لايفضل الاستمتاع بتناول المشروبات الساخنة عندما يكون الطقس بارداً أو عند الشعور بالتعب ولكن هل تعلمين حقاً أن الإفراط في تناولها قد يتسبب في إصابة طفلك بأعراض السرطان وذلك بسبب آثارها الجانبية؟

رغم أن الأمر يبدو تافهاً، إلا أن الإفراط في تناول المشروبات الساخنة لفترة طويلة قد يشكل خطراً على صحة الأطفال لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وفي المقابل وفقاً لموقع "هيلث "، يجب الانتباه إلى أن خطر المشروبات التي تسبب سرطان المريء لا يعني أنه يجب عليك توقف تقديمها لطفلك والاستمتاع بمشروباته المفضلة. بل في المقابل يجب أن تكوني أكثر وعياً حول المشروبات التي يتناولها طفلك لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

مشروبات ساخنة تتسبب في الإصابة بسرطان المريء

المشروبات الساخنة تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء-الصورة من موقع Freepik

يعد سرطان المريء هو نوع من السرطانات التي تهاجم المريء أو الجزء الذي يربط الحلق بالمعدة وتشمل أعراض سرطان المريء صعوبة في البلع، وألماً في منطقة المعدة، وسعال الدم، وفقدان الوزن بشكل كبير، وقد يصاب الطفل بسرطان المريء بسبب عدة عوامل، وهي التدخين والسمنة، أو التشوهات في المريء. وفي المقابل، واستناداً إلى أحدث الأبحاث الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن تناول المشروبات الساخنة قد يزيد أيضاً من خطر الإصابة بسرطان المريء.

على الجانب الآخر قد يتسبب الإفراط في تناول المشروبات الساخنة جداً (أكثر من 65 درجة مئوية) في زيادة خطر الإصابة بسرطان المريء وذلك لأن درجة الحرارة المرتفعة قد تتسبب في تلف الخلايا الموجودة في المريء. وقد يتطور هذا الضرر مع مرور الوقت إلى خلايا سرطانية، وقد يتفاقم الأمر سوءاً بسبب عادة تناول تلك المشروبات بسرعة، مما يتسبب في وصول درجة حرارة المشروب الساخنة إلى المناطق الحساسة في الحلق والمريء بشكل مباشر، لذلك، ينصح بالانتظار حتى يبرد المشروب أو الطعام قبل تناوله.

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أعراض سرطان المريء عند الأطفال

يمكن أن تختلف أعراض سرطان المريء من شخص لآخر بعض الأعراض التي يمكن أن تظهر بسبب سرطان المريء تشمل:

السعال المزمن؛

التهاب الحلق؛

اضطرابات الأكل مثل صعوبة البلع؛

تغيرات في الصوت، مثل بحة الصوت أو الكلام غير الواضح؛

آلام في الأذن أو رنين؛

الجروح التي لا تلتئم؛

فقدان الوزن بدون سبب واضح؛

تورم في العينين، أو الفك، أو الحلق، أو الرقبة.

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض سرطان المريء. إذا ظهرت أي من الأعراض السابقة على طفلك، فيجب عليك مراجعة الطبيب.

مشروبات تسبب سرطان المريء عند الأطفال

إلى جانب المشروبات الساخنة التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، هناك العديد من المشروبات الأخرى التي يجب أن تنتبه إليها كل أم. و فيما يلي قائمة بالمشروبات التي يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان بالإضافة إلى الماء الساخن.

تناول القهوة

غالباً ما ترتبط القهوة بالعديد من الفوائد الصحية، ويرجع ذلك إلى محتواها من مضادات الأكسدة. وفي المقابل، فإن تناول القهوة الساخنة يمكن أن يزيد أيضاً من خطر الإصابة بالسرطان. علاوة على ذلك، فإن تناول القهوة الممزوجة بالمحليات والكريمة على المدى الطويل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

مشروبات الطاقة

لا يوجد دليل مباشر على وجود صلة بين مشروبات الطاقة والإصابة بالسرطان، إلا أن الحدّ من تناول الكافيين والسكر في مشروبات الطاقة. يُسمح للأطفال البالغين بتناول حصة واحدة فقط من مشروب الطاقة يومياً كحدّ أقصى. ويرجع ذلك إلى أن تناول مشروبات الطاقة بانتظام قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والصرع.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة كبيرة من السكر والكافيين-الصورة من موقع AdobeStock

تماماً مثل مشروبات الطاقة، تحتوي المشروبات الغازية على نسبة كبيرة من السكر والكافيين وبعض المكونات غير الطبيعية الأخرى. على سبيل المثال، اللون البني الموجود في مشروبات الكولا، والذي يسمى 4-MeI، يعد مادة مسرطنة من المعروف أنها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. لذا قد تضع بعض البلدان بعض الملصقات التحذيرية على منتجات الصودا التي تحتوي على هذه المادة.

مياه الشرب المعبأة

هناك مخاوف من أن مادة البيسفينول أ (BPA) الموجودة في مياه الشرب المعبأة في الزجاجات البلاستيكية قد تؤدي إلى خلل في الهرمونات، وربما تؤدي إلى الإصابة بالسرطان ويمكن أن تعطل الخصوبة في الجرعات المنخفضة، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، والاضطرابات الأيضية.

خطوات الوقاية من سرطان المريء عند الأطفال

وعلى الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث والأدلة العلمية، فلا ضرر من تجنب عادة تناول المشروبات الساخنة، لذا تأكدي من طفلك ينتظر المشروبات حتى تبرد حتى يكون من المريح تناولها و من الأفضل تناول المشروبات المبردة إلى 60 درجة مئوية أو أقل، لتقليل خطر الإصابة بسرطان المريء والشعور بالحرقان في الحلق.

علاج سرطان المريء عند الأطفال

إذا كان المرض لا يزال في مرحلة خفيفة، فمن الممكن علاج هذا السرطان بشكل عام عن طريق الجراحة، أو العلاج الإشعاعي، أو العلاج الكيميائي، أو مزيج من الثلاثة.

الجراحة . إذا كان الورم لا يزال صغيراً، فسيقوم الطبيب بإزالته جراحياً تحت التخدير.

. إذا كان الورم لا يزال صغيراً، فسيقوم الطبيب بإزالته جراحياً تحت التخدير. علاج إشعاعي . يستخدم هذا العلاج أشعة عالية الطاقة لتدمير الخلايا السرطانية الخبيثة. الهدف من هذا العلاج هو تدمير الخلايا السرطانية التي يخلفها الورم.

. يستخدم هذا العلاج أشعة عالية الطاقة لتدمير الخلايا السرطانية الخبيثة. الهدف من هذا العلاج هو تدمير الخلايا السرطانية التي يخلفها الورم. العلاج الكيميائي. هذه الخطوة سوف تعمل على إبطاء ومنع نمو الخلايا الخبيثة. إذا أصبح الورم أكبر وانتشر إلى الغدد الليمفاوية والأنسجة الأخرى، فقد يوصي الطبيب بالإشعاع والعلاج الكيميائي.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.