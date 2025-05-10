حيل طريفة لكي لا يبكي مولودك بمجرد أن تضعيه في سريره

لماذا يبكي المولود بمجرد أن تضعيه في سريره وينام على صدرك وبين ذراعيك؟

رضيع يبكي في سريره

لاحظي أنك تواجهين مشكلة عامة تعاني منها معظم الأمهات مع المولود وحيث أنه ينام لمدة طويلة بين ذراعيك أو حتى على صدرك، وقد ينام في حضنك بحيث يلامس جسمه الصغير جلدك، ولكنك بمجرد أن ترفعيه وتهمي بوضعه في سريره فهو يستيقظ ويبكي بشدة، وهذه شكوى عامة من الأمهات رغم أن المولود يكون قد انهى رضعته المشبعة، وقد تم تغيير حفاضه أيضًا.

اعلمي أن هذه الحالة تعد حالة طبيعية، ولا يجب أن تعتقدي أن طفلك الصغير غير طبيعي، حيث أن المولود في شهوره الأولى خصوصًا يشعر بالخطر ويشعر أنك حين تتركينه في سريره وحيدًا وكأنك قد قذفت به الصحراء، والسبب هو أن إفراز هرمونات الخوف في جسم الطفل مثل هرموني الأدرينالين والكورتيزول يتم إفرازهما في جسمه وبنسبة كبيرة بمجرد أن تبتعدي عنه ولذلك فهو يبكي وبشدة.

اعلمي أن هناك دراسة علمية قد توصلت إلى حقيقة هامة، وهي أن الإنسان عندما يكون صغيرًا لا يتخلى عن عادة الشعور الدائم بالخطر، مثلما كان يحدث مع الإنسان البدائي، حيث كان يتعرض للوحوش والحيوانات المفترسة ويظل في حالة بحث عن الأمان، وهكذا فعندما يولد الطفل فهو يتوقع الخطر في كل لحظة، ولا يشعر بالأمان إلا حين يسمع دقات قلب الأم ونبضاته، وبالتالي فهو يرتاح ويطمئن لأنه من الأساس لم ينسلخ عن دور الضحية الذي كان يعيش فيه الإنسان البدائي، ويستغرق الإنسان وقتًا حتى يعتاد على النوم وحده وهذا ما يحدث فعلًا مع الطفل الذي جاء إلى الحياة المجهولة بالنسبة له حديثًا.

نصائح هامة لكي لا يبكي المولود بمجرد أن تتركيه في سريره

استخدمي غطاء علقت به رائحتك

بطانية

لاحظي أن هذه فكرة طريفة على الرغم من غرابتها، بل إنها فكرة قديمة حيث دأبت الأمهات قديمًا بالاحتفاظ بالغطاء الذي تم لف الرضيع به بمجرد ولادته وحيث تعلق فيه رائحة السائل الأمينوسي ولذلك يبقى الرضيع ساكنًا وهادئًا؛ لأنه يشم رائحة هذا السائل ويعتقد انه لا زال في رحم الأم، فيشعر بالهدوء والراحة والأمان.

استخدمي هذه الحيلة أيضًا مع مولودك، ويمكنك أن تقومي بتغطيته ولفه بالشال الذي تضعينه على كتفيك أو بغطاء الرأس؛ لأن أيًا منهما سوف يحمل رائحتك بالتأكيد، وبالتالي سوف يعتقد الرضيع أنه لا زال قريبًا منك وسوف يستمر في نومه، بعكس تغطيته بأي غطاء آخر أو لفه بالأغطية التي علقت بها رائحة صابون غسيل الملابس.

أيقظي مولودك قبل أن تضعيه في سريره

اعلمي أن هذه الفكرة أو الحيلة ليست فكرة غريبة أو خاطئة، بل إنها حيلة طريفة يمكن أن تسهم كثيرًا في تعويد الطفل على النوم في سريره الخاص منذ عمر مبكر، ثم تعويده على النوم في غرفة منفردة، وهي أنه من الضروري أن تعودي طفلك على الاستقلالية رغم أنه لا زال صغيرًا ولكن هذه الخطوة هامة جدًا وسوف تريحك في المستقبل.

أيقظي طفلك قبل أن تحاولي تركه في سريره أو نقله من ذراعيك لكي ينام على حشية أو كرسي هزاز، وذلك لكي تقللي وبنسبة كبيرة من خوف الطفل لأن الطفل في سنه الصغيرة يكون لديه خوف من البقاء وحيدًا، ولكنه بالتدريج سوف يتعود على روتين النوم وهو أنه بعد أن ينهي الرضاعة سوف يستيقظ ويجد نفسه في سريره وشيئًا فشيئًا ومع تكرار هذا الروتين سوف يعتاد الطفل عليه.

لا تهرعي إليه بمجرد أن يبكي

بكاء الطفل

توقفي عن العادة التي تتبعها كل الأمهات بدافع الحب والحنان خاصة إذا ما كنت أما جديدة وحديثة العهد بالأمومة، حيث يلاحظ أن الأمهات الجديدات يهرعن إلى مواليدهن بمجرد أن يسمعن صوتهم مرتفعًا بالبكاء، وهذه العادة تؤدي لأن يستغلك ويبتزك الصغير، فعلى الرغم أنه من الضروري والصحي أن تعرفي سبب بكاء الرضيع، ولكن من الضروري أيضًا أن تعرفي أن الرضيع يكون ذكيًا بنسبة كبيرة، وسوف يعتمد طريقة البكاء لكي يحصل على ما يريد وأول أهدافه منك أن تبقي إلى جواره، وأن تحمليه باستمرار ولذلك فيجب أن تتركيه يبكي لمدة قصيرة، وسوف تلاحظين أنه يعاود النوم في حال أنه كان شبعانًا ولا يعاني من المغص أو الانتفاخ، وقد اهتممت بتكريعه خلال نقله من ثدي إلى آخر لكي يتخلص من الغازات ويقبل على الرضاعة أكثر إضافة لاهتمامك بالرضاعة حتى آخر وقتها لكي يحصل على ما يعرف بالحليب الخلفي وهو الحليب المحتوي على نسبة من الدهون التي تشعره بالشبع وتجعله ينام لمدة طويلة.

قومي بالطبطبة على الصغير وهو في سريره، ولا تحمليه بسرعة وغني له بصوتك الهامس الحنون أغنية يحبها وتحدثي معه، وسوف تجدين أنه سوف يعاود النوم وفي حال استمر بالبكاء يمكنك أن تحمليه حتى ينام وتعيدي التجربة مرة ثانية.

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 مايو 2025 08:48 صباحاً - تعاني معظم الأمهات من مشكلة هامة مع مواليدهن خاصة في شهورهم الأولى حيث تلاحظ الأم أن مولودها يظل نائمًا طالما ظل بين ذراعيها وخلال فترة إرضاعه، ولكنها تشعر بالتعب وبالحاجة أيضًا للقيام ببعض الأعمال فتقوم بنقله إلى سريره، ولكن هنا تواجهها أكبر مشكلة ولا تجد لها حلًا وهي أن الطفل يبكي بمجرد أن تضعه في السرير رغم أنه يكون مستغرقا بالنوم بين ذراعيها.تعاني الأمهات من هذه المشكلة كثيرًا، ولذلك يمكن اتباع عدة حيل طريفة وغير تقليديها لكي لا يبكي الصغير بمجرد وضعه في سريره، وقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد بهجت حيث أشار إلىومنها أن تغطيه بغطاء يحمل رائحتك وأن توقظيه قبل تركه في سريره وغيرها في الآتي:قد يهمك أيضًا: شكوى الأمهات: أحمل طفلي ويبكي عند وضعه على السرير