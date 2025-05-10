شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحميك من تلف العين الناتج عن السكر والان مع تفاصيل الخبر

داء السكر هو مرض مزمن يؤثر على أعضاء متعددة، بما فى ذلك العين، ومع مرور الوقت، قد يؤدى ارتفاع مستوى السكر فى الدم إلى تلف الأنسجة الدقيقة فى العين، مما يؤدى إلى مضاعفات خطيرة إذا تُرك دون علاج.

وحسب تقرير موقع healthsite فإن مرض السكر يؤثر بشكل رئيسى على العين من خلال إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة فى شبكية العين، مما يؤدى إلى حالة تُعرف باسم اعتلال الشبكية السكرى، ومع مرور الوقت، قد يؤدى عدم التحكم فى مستويات السكر فى الدم إلى ضعف هذه الأوعية أو تسربها أو انسدادها، مما يقلل من إمداد شبكية العين بالأكسجين، وقد يؤدى هذا إلى عدم وضوح الرؤية، أو ظهور بقع داكنة، أو حتى العمى إذا لم يُعالج فى الوقت المناسب.

أطعمة للحفاظ على صحة العين لمرضى السكر

من المهم أن نفهم أن اتباع نظام غذائى متوازن يلعب دورًا حيويًا فى الحفاظ على صحة البصر، حيث كشفت دراسة نشرت فى مجلة PLOS One أن اتباع نظام غذائى غنى بالألياف والأسماك الزيتية وتناول الطعام على الطريقة المتوسطية قد يساعد فى تقليل خطر الإصابة باعتلال الشبكية السكر، فى حين أن تناول السعرات الحرارية العالية يزيد من الخطر.

الأطعمة والعناصر الغذائية التالية مفيدة بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكر لدعم صحة العين ومنع المضاعفات..

الخضراوات الورقية (السبانخ والكرنب).. هذه الخضراوات غنية باللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي شبكية العين من التعرض للضوء الضار والإجهاد التأكسدى يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم فى إبطاء تطور اعتلال الشبكية السكرى.

الأسماك الدهنية (السلمون، التونة، الماكريل).. هذه الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التى تُقلل الالتهابات وتُعزز وظائف العين بشكل عام، كما تُساعد أحماض أوميجا 3 على الوقاية من جفاف العين، وهى مشكلة شائعة لدى مرضى السكر.

المكسرات والبذور (اللوز والجوز وبذور الكتان).. تحتوى على فيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية الإضافية، التى تحمى خلايا العين من التلف الناتج عن ارتفاع مستويات السكر فى الدم.

الحمضيات (البرتقال والليمون والجريب فروت).. تحتوى هذه الفواكه على نسبة عالية من فيتامين C، وتساعد على تقوية الأوعية الدموية فى العين وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين واعتلال الشبكية السكر.

الجزر والبطاطا الحلوة.. غنيان بالبيتا كاروتين، وهو مُكوّن أساسي لفيتامين أ، ويدعمان الرؤية الليلية وصحة العين بشكل عام. قد يؤدي نقص فيتامين أ إلى ضعف البصر ومشاكل بصرية أخرى.

الحبوب الكاملة (الأرز البني، الكينوا، القمح الكامل).. تساعد هذه الحبوب تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع الارتفاعات التي تساهم في حدوث المضاعفات المرتبطة بمرض السكري، بما في ذلك مشاكل الرؤية.