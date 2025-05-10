شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة ومشروبات تجنبها للحفاظ على صحة الكبد والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى الكبد دورا كبيرا فى الحفاظ على صحة الجسم والتخلص من السموم، وللحفاظ عليه، عليك تجنب بعض الأطعمة والمشروبات التى قد تُسبب تدهوره، فقد يتضرر الكبد إذا تناولت كميات زائدة من بعض الأطعمة والمشروبات وكلها تزيد من السموم، بحسب موقع تايمز ناو.

ويعد الكبد أهم عضو فى الجسم، إذ يؤدى وظائف عديدة، منها الهضم وتخزين الطاقة والتخلص من السموم.

ويعتمد الحفاظ عليه نظيفًا وخاليًا من الأمراض على ما تتناوله من طعام وشراب.

أسوأ ثلاثة أطعمة ومشروبات للكبد هى الفركتوز

الفركتوز نوع من السكر يوجد طبيعيًا في الفواكه، لكنه يُضاف غالبًا إلى الأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة، تشمل الأطعمة الغنية بالفركتوز المشروبات الغازية والحلويات والمخبوزات والعديد من الوجبات الخفيفة المعلبة.

بينما يستخدم الجسم كميةً من السكر مباشرةً للحصول على الطاقة، تنشأ المشاكل عند استهلاك كمياتٍ زائدةٍ من السكر، ما يؤدى إلى إرهاق الكبد وتحويل الجلوكوز إلى دهون، تتراكم هذه الدهون في خلايا الكبد، ومع مرور الوقت قد تُسبب تراكم الدهون غير الكحولية، وأمراض الكبد، وهي حالة تؤدي إلى التهاب وتندب الكبد.

كذلك، بسبب الإفراط في تناول الفركتوز، قد يبدأ الكبد بمقاومة الأنسولين، وهو هرمون يتحكم في تنظيم سكر الدم.

يؤدي ذلك إلى الإصابة بداء السكر من النوع الثاني، ويزيد من تدهور صحة الكبد، من علامات تضرر الكبد من السكر: التعب، وآلام البطن، وفقدان الوزن غير المبرر، ولون البول الداكن، واصفرار الجلد والعينين، والرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

زيوت البذور

إن زيوت البذور مثل زيت فول الصويا وزيت الذرة وزيت دوار الشمس وزيت الكانولا - المستخدمة بكثرة في الأطعمة المصنعة والمطاعم - غنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي يُؤدي الإفراط في تناولها إلى اختلال توازن أوميجا 3 في الجسم، ما يؤدي إلى التهاب مزمن، وهو السبب الرئيسي للعديد من الأمراض، بما في ذلك تلف الكبد الدائم، بالإضافة إلى أمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني وحتى التهاب المفاصل.

بالإضافة إلى ذلك، يقول الخبراء إن معالجة هذه الزيوت غالبًا ما تُفقدها بعض العناصر الغذائية وتُضيف إليها مركبات ضارة، كما أن تسخينها، وخاصةً بشكل متكرر، قد يُفاقم من تدهور جودتها ويُنتج نواتج ثانوية سامة تُلحق الضرر بالكبد.

كما أثار العديد من الأطباء مخاوفهم بشأن زيوت البذور لأنها تحتوي على حمض اللينوليك، الذي يتحول إلى حمض الأراكيدونيك، المعروف بأنه جزيء مؤيد للالتهابات.

العصائر

في حين أن تناول الفاكهة من أفضل ما يمكنك فعله لصحتك، إلا أن شرب عصير الفاكهة قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ وسريع في سكر الدم والأنسولين، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز تخزين الدهون وزيادة خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، كما أن العديد من عصائر الفاكهة مليئة بالسكريات المضافة، مما يزيد المشكلة سوءًا.

إن عصائر الفاكهة غالبًا ما تفتقر إلى الألياف والمركبات المفيدة الأخرى الموجودة في الفاكهة الكاملة، وقد تحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر، مما يضر بصحة الكبد، ومع ذلك إذا كنت ترغب حقًا في شرب العصائر، فاعصرها في المنزل، ولا تُضف إليها أي سكر.