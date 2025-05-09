النمر يحذّر: سمنة البطن ترفع خطر الأمراض القلبية حتى مع وزن طبيعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذّر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من خطورة سمنة البطن، مؤكدًا أنها تُعد أخطر أنواع السمنة على الإطلاق، حتى في حال كان مؤشر كتلة الجسم ضمن المعدلات الطبيعية.

وأوضح النمر أن سمنة البطن ترفع خطر الإصابة بخمسة عوامل صحية خطيرة، تشمل: ارتفاع ضغط الدم، والرجفان الأذيني، وقصور القلب، ومقاومة الأنسولين، إضافة إلى احتمالية الوفاة المفاجئة.

وأشار النمر إلى أن زيادة محيط البطن عن 120 سم لدى الرجال (الطبيعي أقل من 102 سم) و100 سم لدى النساء (الطبيعي أقل من 88 سم) تضاعف من احتمالية الإصابة بجلطات القلب مستقبلًا بمقدار الضعف.

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