شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. مشروب تناوله بعد العشاء يخفف الحموضة ويضبط سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

توجد مكونات عديدة في المطبخ مفيدة لصحتنا، ولعل أحد هذه المكونات تناول ماء الكمون الدافئ خاصة بعد وجبة العشاء، حيث يعزز الهضم والتمثيل الغذائي وغيرها، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يساعد على الهضم

يعمل الكمون كمحفز للإنزيمات الهضمية، التي تُحلل الأطعمة المعقدة إلى مكونات أبسط، مما يُسهل عملية الهضم، كما أنه يمنع أعراض ما بعد العشاء الشائعة، مثل الشعور بالثقل وعسر الهضم.

يخفف الحموضة

يُخفف تناول ماء الكمون الشعور بالحرقة، الذي عادةً ما يكون ناتجًا عن ارتجاع المريء، إذ يمتلك خصائص طبيعية مضادة للحموضة تُهدئ بطانة المعدة وتُحافظ على توازن درجة الحموضة في الأمعاء.

يقلل من الانتفاخ والغازات

يخفف ماء الكمون من الانتفاخ والغازات الزائدة العالقة في الأمعاء، مما يوفر راحة سريعة.

يساعد في امتصاص العناصر الغذائية

إن قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم من الطعام تصبح ممكنة بفضل قدرة ماء الكمون على تحسين عملية الهضم.

يزيد من عملية التمثيل الغذائي

يساعد الكمون على تحسين عملية الهضم من خلال تحفيز بسيط لعملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما يساعد بعد ذلك في تكسير الدهون والحفاظ على الوزن عند خاصة عن تناوله بانتظام.

يعمل كمزيل طبيعي للسموم

يحتوي الكمون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تعمل على إزالة السموم من الجسم، وتناوله مساءً يُتيح لجسمك فرصة التخلص من السموم والحصول على نوم هادئ.

تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهر الكمون نتائج مهمة في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة إذا كان عشاؤك يتضمن الكربوهيدرات.

ترطيب الجسم

إن إنهاء يومك بتناول ماء الكمون يضمن لك الحصول على الترطيب، والتي يحتاجها جسمك لنقل وامتصاص العناصر الغذائية وكذلك إصلاح الخلايا.

يشجع على النوم بشكل أفضل

يعمل الكمون أيضًا كمهدئ خفيف يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، مما يعزز النوم المريح والمتواصل.

يقوي جهاز المناعة

يحتوي الكمون على خصائص مضادة للالتهابات وللميكروبات، وهو يقوي جهاز المناعة لديك بمرور الوقت، وخاصة عند تناوله بانتظام.