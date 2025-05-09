شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع درجات الحرارة.. علامات جفاف الجسم وطرق الترطيب السريع والان مع تفاصيل الخبر

قد يحدث مع ارتفاع درجات حرارة الطقس نوعًا من الجفاف للجسم، فجميع خلايانا و أعضائنا تحتاج للمياه كى تعمل بأعلى كفاءة. والجفاف يعني فقدان السوائل التي يحتاجها الجسم، ويؤدي هذا إلى اختزال توازن الملح والسكر في الجسم، مما يؤثر على نشاطه وحيويته.

وفقًا لتقرير نشر في موقع براون هيلث، فالجفاف الذى يصيب الجسم له الكثير من الأسباب مثل عدم شرب الكميات الكافية من المياه، تعرض لحرارة زائدة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، الأدوية التي تزيد من التبول أو مدرات البول، الإسهال الزائد أو القيء، ممارسة الكثير من التمارين الرياضية الزائدة والشاقة، بعض الحالات المرضية أيضًا مثل الحمل ومتلازمة القولون العصبي ومرض السكر.

علامات الجفاف

مع ارتفاع درجات الحرارة قد يصاب الجسم بالجفاف، ومن أهم علاماته: العطش الشديد، الصداع وألم الرأس، الدوخة، قلة التبول، الشعور بالإمساك، تقلص في العضلات، انخفاض في إنتاج الدموع.

علامات الجفاف الشديد

أما الجفاف الشديد الجاد فله مجموعة من العلامات الأشد وطأة، مثل العطش المفرط أو التنفس المتسارع الحاد، وضربات القلب السريعة والارتباك الشديد وانخفاض في ضغط الدم حاد، وتصبح العيون غائرة وينقص إنتاج العرق وحدوث نوبات تشنجات.

علامات الجفاف عند الأطفال

أما عند الأطفال فعليك ملاحظة الأعراض التالية للجفاف مثل جفاف الفم واللسان وعدم إنتاج الدموع وجفاف الحفاضات لأكثر من ثلاث ساعات مع شعور بالخمول الشديد وتغير لون الجلد إلى اللون الأزرق.

مضاعفات الجفاف

قد يحدث مضاعفات وآثار للجسم للجفاف على الجسم منها الفشل الكلوي، الصدمة أو الغيبوبة أو الإجهاد الحراري خاصة المرتبط بالحرارة والتعرض لها.

علاج الجفاف وإعادة الترطيب يكون بشرب الكثير من المياه على مدار اليوم، ما لا يقل عن لترين ونصف يوميا استخدام محلول معالجة الجفاف وفقا لرؤية الطبيب وحاجة الحالة، الاستلقاء على منشفة باردة ووضع أخرى على الجبهة وفى حالة الجفاف الشديد البحث عن مكان بارد بعيد عن الحرارة والجلوس فيه ويجب الحصول على العناية الطبية فورًا إذا كان جفاف شديدا أو عند الإصابة بالقيء والإسهال وأعراض الجفاف حتى بعد شرب المياه والأملاح.

علاج الجفاف وإعادة الترطيبالوقاية من الجفاف

الوقاية من الجفاف من خلال لشرب المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم، وزيادة تناول السوائل خاصة في الأيام الحارة، وحمل زجاجة المياه معك حتى في الخارج، والحصول على فترات راحة في أماكن باردة وتجنب الحرارة، و تجنب المشروبات الغازية والسكرية والكافيين.