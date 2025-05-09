شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات سيئة تسبب شيخوخة الدماغ وتضعف الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

لا تظهر شيخوخة الدماغ دائمًا على شكل شعر رمادي، بل أحيانًا، تتسلل إلى الذهن من خلال نسيان الأسماء، أو فقدان المفاتيح، أو تشتت الانتباه، إن الاعتقاد بأن التقدم في السن وحده هو ما يسبب مشاكل الذاكرة هو مجرد خرافة، فالعادات اليومية تلعب دورًا رئيسيًا، وقد تبدو بعض هذه العادات غير ضارة ظاهريًا، لكنها مع مرور الوقت قد تُسرع من تدهور القدرات العقلية، حسبما افاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 أنماط حياتية قد تُسبب شيخوخة الدماغ أسرع من المعتاد، وقد تؤدي في النهاية إلى ذلك الشعور المزعج بـ"ضبابية الدماغ": تحميل الدماغ بالضوضاء والمعلومات المستمرة

الاعتقاد السائد: إن البقاء على اتصال دائم، وإنجاز مهام متعددة، واستهلاك المعلومات بلا توقف يُبقي العقل متيقظًا.

الحقيقة: يزدهر الدماغ في أوقات الراحة، وقد أظهرت الدراسات أن الدماغ يحتاج إلى الراحة لتقوية الذاكرة وإصلاح نفسه، فالضوضاء المستمرة مثل التلفزيون في الخلفية، والتصفح المتواصل، والتنقل بين المهام، التي تُسبب فوضى ذهنية، ومع مرور الوقت، يُضعف هذا التحفيز المفرط قدرة الدماغ على التركيز وتخزين المعلومات بوضوح، وغالبًا ما يأتي الوضوح الحقيقي من الصمت المتعمد أو فترات الراحة بين المهام، والإرهاق الذهني حقيقي، وبدون راحة، تبدأ الذاكرة بالتشويش.

تخطي النوم العميق من أجل العمل

النوم العميق هو المرحلة التي يُنظف فيها الدماغ نفسه، وخلال النوم يتخلص الدماغ من الفضلات السامة مثل بيتا أميلويد، المرتبط بمرض الزهايمر، وبدون هذا التنظيف العميق، تتراكم السموم، مما يُضعف الذاكرة والقوة الإدراكية، ويُقلص الحرمان المزمن من النوم حجم الحُصين - وهو الجزء من الدماغ المسئول عن التعلم وتخزين الذكريات، والنوم العميق ليس كسلًا، بل هو نجاة.

قلة التعرض لضوء الشمس

نقص ضوء الشمس يخل بإيقاع الدماغ، حيث يُساعد الضوء الطبيعي على تنظيم الساعة البيولوجية، التي تُؤثر على كل شيء، من المزاج إلى الذاكرة، وبدون التعرض المُنتظم لأشعة الشمس، قد يُضطرب إيقاع الدماغ، مما يُؤدي إلى ضعف التركيز، وظهور أفكار اكتئابية، وضعف الذاكرة، وقد ربطت الأبحاث نقص ضوء الشمس بانخفاض مستويات السيروتونين، وهو هرمون حيويّ للصحة الإدراكية، إن المشي لمسافات قصيرة في الهواء الطلق يوميًا ليس مُنعشًا فحسب، بل يحمي الدماغ أيضًا.

كبت المشاعر وتجنب المحادثات

يُسبب الكبت العاطفي إجهادًا عصبيًا، ويُنشط تجنب التعبير العاطفي دوائر التوتر في الدماغ، ويرفع التوتر العاطفي المزمن مستويات الكورتيزول، وهو هرمون يُضعف استرجاع الذاكرة والتعلم مع مرور الوقت، ولا تقتصر الصحة النفسية على الصحة العقلية فحسب، بل ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأداء الدماغ على المدى الطويل، فالحديث الهادئ، وتدوين المذكرات، أو حتى البكاء عند الحاجة، يُساعد على حماية بنية الدماغ وقوة الذاكرة.

تناول المحليات الصناعية بانتظام

قد تُلحق بعض المُحليات ضررًا خفيًا بالوظائف الإدراكية، وقد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا مشروبًا غازيًا واحدًا على الأقل يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، وقد تُؤثر المُحليات الصناعية مثل الأسبارتام والسكرين على بكتيريا الأمعاء، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوظائف الدماغ من خلال محور الدماغ والأمعاء، ويُمكن أن يؤثر اضطراب الأمعاء على المزاج، وصفاء الذهن، وحتى على الذاكرة.

ما هو الخيار الأكثر أمانًا؟ الحل الأمثل هو تناول المُحليات الطبيعية باعتدال.

تجاهل نقص المغذيات الدقيقة، وخاصة فيتامين ب12 وأوميجا 3

تغذية الدماغ أكثر تحديدًا من ذلك، حيث يلعب فيتامين ب12 دورًا أساسيًا في وظائف الأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء، ونقصه قد يُحاكي أعراض الخرف، ويُسبب ضعفًا إدراكيًا دائمًا إذا لم يُعالَج، وبالمثل، تُعد أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصةً حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، ضرورية للحفاظ على بنية خلايا الدماغ، وقد يؤدي غيابها إلى فقدان الذاكرة، وبطء في معالجة المعلومات، وتقلبات مزاجية، ولا ينتج الجسم هذه العناصر الغذائية بنفسه، وإهمالها يُسرع من تدهور القدرات العقلية.

تجنب الإبداع والتكرار في الحياة اليومية

الروتينات المتكررة دون تحدي ذهني تُقلل من مرونة الدماغ، وتتطلب اللدونة العصبية - قدرة الدماغ على النمو والتكيف - التحدي والتجديد والإبداع، والقيام بالمهام نفسها يوميًا دون تعلم أي شيء جديد يُسبب ركودًا معرفيًا، وفي الواقع، يُعد نقص التحفيز الذهني عاملًا صامتًا في تراجع الذاكرة المبكر، إن تعلم مهارة جديدة، أو العزف على آلة موسيقية، أو الكتابة، أو حتى الرسم العشوائي، يُنشط مسارات عصبية جديدة، فالدماغ مثل العضلة وبدون ممارسة الرياضة، يفقد قوته.

فيما يلى.. أفضل الأطعمة لنمو الدماغ الصحى:

تغذية الدماغ بالأطعمة المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لنمو صحي طوال الحياة، والعناصر الغذائية الأساسية، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية كالسلمون، ضرورية لبنية خلايا الدماغ ووظائفها، ويوفر البيض الكولين، المهم للذاكرة وإنتاج النواقل العصبية، والتوت، خاصةً التوت الأزرق، غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ، والخضراوات الورقية الخضراء غنية بحمض الفوليك والحديد، مما يدعم الوظائف الإدراكية، والمكسرات والبذور توفر فيتامين E والدهون الصحية، بينما اللحوم الخالية من الدهون مصادر للحديد والزنك، الضروريين لنمو الدماغ والإشارات العصبية.