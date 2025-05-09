شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتعمل عملية جراحية.. أطعمة ومشروبات ممنوعة قبلها بـ 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

قبل أي عملية جراحية، مهم جدًا الالتزام بتعليمات الطبيب بخصوص الأكل والشرب لتقليل مخاطر التخدير والمضاعفات، وحول ذلك حدد الدكتور حسين صبري استاذ التخدير في قصر العيني، قائمة بأطعمة ومشروبات يجب تجنبها قبل العملية بـ24 ساعة.

ممنوع تمامًا قبل العملية ب24 ساعة التالي: 1. الأكل بعد منتصف الليل (أو قبل العملية بـ6–8 ساعات)

خاصة الأطعمة الصلبة، لأن وجود طعام في المعدة يزيد خطر الارتجاع أثناء التخدير.

2. الوجبات الدسمة أو المقلية

مثل البطاطس المقلية، اللحوم الدهنية، أو الأطعمة الجاهزة، لأنها صعبة الهضم وتبقى في المعدة فترة طويلة.

3. منتجات الألبان الثقيلة

مثل الجبنة كاملة الدسم أو اللبن كامل الدسم.

4. المشروبات الغازية والكافيين

كالشاي، القهوة، والمشروبات الغازية، لأنها قد تسبب اضطراب في المعدة والجفاف.

5. التدخين

يضعف التنفس ويؤثر سلبًا على التخدير والشفاء بعد العملية.

قبل 24 ساعة من العملية يُفضّل:

تناول وجبة خفيفة وسهلة الهضم (مثل الأرز، الخبز، أو شوربة خفيفة).

شرب كميات كافية من الماء قبل الموعد الذي يمنع فيه الشرب (عادة قبل 2–4 ساعات من الجراحة).

التوقف عن الأكل تمامًا في الوقت الذي يحدده الطبيب (غالبًا 6–8 ساعات قبل الجراحة).

وللتوضيح بشكل اكثر دقة، اوضح استاذ التخدير انه بما أن العملية ستكون تحت تخدير كامل، فهنا التعليمات تصبح أكثر دقة لضمان سلامتك:

تعليمات صارمة قبل التخدير الكامل (قبل 24–8 ساعات):

قبل العملية ب 24 ساعة تجنب تمامًا...

الأطعمة الدسمة أو الغنية بالألياف (زي البقوليات، الملفوف، أو الأطعمة المقلية).

الحلويات الثقيلة أو الغنية بالدهون.

الكافيين (قهوة، شاي، مشروبات طاقة).

التدخين (ممنوع تمامًا قبل وبعد العملية).

و يفضّل التالي..

تناول وجبات خفيفة مثل الأرز، البطاطس المسلوقة، أو الخبز مع جبن خفيف.

شرب ماء بكميات كافية (حتى الوقت المسموح بالشرب).

قبل 8 ساعات:

يُمنع الأكل تمامًا (حتى ولو كانت وجبة خفيفة أو فاكهة). المعدة يجب أن تكون خالية تمامًا لتفادي القيء أو مضاعفات أثناء التخدير.

قبل 2–4 ساعات:

يُمنع شرب أي سوائل بما فيها الماء، إلا إذا سمح الطبيب بكمية محددة.

وأخيرا أكد صبري علي ضرورة اخبار الطبيب عن أي أدوية تتناولها بانتظام.