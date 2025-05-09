شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك.. 3 أعراض للسكتة الدماغية لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

تُعد السكتات الدماغية سببًا رئيسيًا للوفاة والإعاقة حول العالم، إذ تصيب فجأةً ودون سابق إنذار في كثير من الأحيان، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُصاب حوالى 15 مليون شخص حول العالم بسكتة دماغية سنويًا، ومن بين هذا العدد، يموت 5 ملايين، ويُصاب 5 ملايين بإعاقة دائمة، لذلك فإن التعرف على العلامات المبكرة للسكتة الدماغية يحدث فارقًا كبيرًا ويمكن أن ينجيك من الموت أو الإعاقة الشديدة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هى السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية، والتى تسمى أحيانًا بالنوبة الدماغية، عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ أو يحدث نزيف مفاجئ فيه، وهناك نوعان من السكتات الدماغية.. السكتة الدماغية الإقفارية والسكتة الدماغية النزفية، ومعظم السكتات الدماغية هي سكتة دماغية إقفارية، والتى تحدث بسبب انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ، وعندما يحدث ذلك لن يحصل الدماغ على الأكسجين والمغذيات من الدم، وبدون الأكسجين والمغذيات، تبدأ خلايا الدماغ في الموت في غضون دقائق.

من ناحية أخرى، تحدث السكتة الدماغية النزفية عندما يتسرب الدم من أحد الشرايين في الدماغ أو ينفجر، ويضع هذا التسرب ضغطًا كبيرًا على خلايا الدماغ ويتلفها، ويمكن أن تسبب السكتة الدماغية تلفًا دائمًا في الدماغ أو إعاقة طويلة الأمد أو حتى الموت.

فيما يلى ثلاثة أعراض للسكتة الدماغية لا يجب تجاهلها

ترهل الوجه

يُعد تدلي الوجه من أولى علامات السكتة الدماغية وأكثرها وضوحًا، ويحدث عادةً في جانب واحد من الوجه، وقد لا يُلاحظ الشخص هذا التغيير، ولكنه يكون واضحًا للآخرين، ولإجراء اختبار سريع، اطلب من الشخص أن يبتسم، وإذا تدلى أحد جانبي الوجه أو بدا غير متساوٍ، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية رئيسية، ويحدث تدلي الوجه لأن السكتة الدماغية غالبًا ما تؤثر على الأعصاب التي تتحكم في عضلات الوجه.

ضعف الذراع والخدر المفاجئ

من العلامات المميزة للسكتة الدماغية الشعور بخدر أو ضعف مفاجئ، خاصةً في جانب واحد من الجسم، فإذا شعرت بخدر أو ضعف في جانب واحد من جسمك، فقد يكون ذلك أحد أعراض السكتة الدماغية، حيث تؤكد الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية أن هذا العرض غالبًا ما يظهر فجأةً، ويختلف عن إجهاد العضلات التدريجي أو الإصابة، حاول رفع كلتا ذراعيك، فإذا انحرف أحد ذراعيك إلى الأسفل فهذه علامة على السكتة الدماغية.

صعوبة فى الكلام

من أعراض السكتة الدماغية الأكثر شيوعًا والمُقلقة مشاكل الكلام، ويمكن أن تُضعف السكتة الدماغية قدرة الدماغ على معالجة اللغة، مما يؤدي إلى ارتباك مفاجئ، وصعوبة في الكلام، أو صعوبة في فهم الآخرين، وقد يتلعثم الشخص في كلامه، أو يتحدث بشكل غير مترابط، أو يجد صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة.

تذكر أن السكتة الدماغية حالة طارئة، وكل دقيقة لها أهميتها، لذلك إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فاطلب المساعدة الطبية فورًا.