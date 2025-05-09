شكرا لقرائتكم خبر عن مع تحذير الأرصاد.. إزاى تحمى قلبك فى ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على مرضى القلب والشرايين، خاصة أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج تلك الأمراض قد تزيد من استجابة الجسم للحرارة، ولكن يوجد بعض الخطوات التي يمكن لمريض القلب القيام بها خلال فصل الصيف والنوبات الحارة، للحفاظ على استقرار حالته، وفقا لموقع "American heart association".

نصائح لحماية قلبك خلال ارتفاع درجات الحرارة

يوجد عدد من النصائح للحفاظ على صحة القلب خلال ارتفاع درجات الحرارة، وهى:

الخروج في الوقت المناسب

ينصح بتجنب الخروج فى فترة الظهر حتى الثالثة عصرًا تقريبًا، لأن الشمس تكون عادةً في أشد حالاتها، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

اهتم بقدميك

تؤدى الحرارى المرتفعة إلى تعرق القدمين، لذلك اختر أحذية جيدة التهوية وابحث عن جوارب طاردة للعرق، كما يمكن لمساحيق القدمين ومضادات التعرق أن تساعد في التخلص من العرق.

ارتدى ملابس مناسبة للطقس الحار

ينصح بارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون، مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء، مثل القطن أو الأقمشة الصناعية التي تطرد العرق.

استخدم واقى الشمس

قبل 30 دقيقة من خروجك، ضع كريم واقيًا من الشمس، بعامل حماية من الشمس 30 على الأقل، وجدده كل ساعتين، كما أن ارتداء قبعة ونظارات شمسية واقية من الأشعة فوق البنفسجية يساعد في حماية جسمك من الحرارة.

اشرب الكثير من الماء

حافظ على رطوبة جسمك بشرب بضعة أكواب من الماء قبل وأثناء وبعد التمرين، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

خذ فترات راحة منتظمة

في حالة تواجدك بمكان مشمس، ابحث عن مكان به ظل أو بارد، توقف لبضع دقائق واشرب الماء، ثم ابدأ من جديد.

ممارسة الرياضة بانتظام

لا تدع الحر يمنعك من ممارسة الرياضة، لأنها جزء أساسى من صحة القلب، فقط تأكد من اتخاذ خطوات السلامة أثناء تواجدك في الخارج في درجات حرارة مرتفعة.

أعراض يجب الانتباه لها في الحر

في حالة التعرض لحرارة مرتفعة أو لأشعة الشمس المباشر، يمكن أن تحدث الإصابة بضربة شمس، مما يعنى ضرورة الانتباه إلى أعراضها، وهى:

ارتفاع درجة حرارة الجسم

بشرة ساخنة أو حمراء أو جافة أو رطبة

نبض سريع وقوي

الصداع والدوار والارتباك

الغثيان

الإغماء

وتعد ضربة الشمس حالة طبية طارئة، وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من ضربة شمس وأنت واعي، أو إذا رأيت شخصا قريبا يعاني منها، فاتصل بالإسعاف فورًا، ولا تعطى المصاب أي مشروب، بل انقله إلى مكان بارد وساعده على خفض درجة حرارة جسمه، بارتداء ملابس باردة أو حمام بارد.