شكرا لقرائتكم خبر عن عزز رحلة إنقاص وزنك.. 5 عادات صباحية ينصح بها الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

يجهل الكثيرون أن الروتين الصباحي يلعب دورًا حاسمًا في رحلة فقدان الوزن، إذا بدا أن فقدان الوزن قد استقر، حتى مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، فعليك إجراء بعض التغييرات على روتينك.

وفقا لموقع " news18" اتضح أن الساعات القليلة الأولى بعد الاستيقاظ لها القدرة على تقويض جهودك فى الدايت بشكل خفي أو العكس.

فيما يلي بعض العادات الصباحية التي ستساعدك في رحلة إنقاص وزنكابدأ يومك بالماء

اشرب الماء أولاً، ثم الشاي أو القهوة، فالترطيب ضروري لتسريع عملية الهضم والتخلص من السموم المتراكمة طوال الليل، لمزيد من تعزيز عملية الأيض، يقترح إضافة الليمون أو التوت أو النعناع إلى مشروباتك.

خصص من خمس إلى عشر دقائق لتخطيط وجباتك اليومية.

مارس تمارين التنفس العميق

ابدأ ببطء قبل البدء في التمرين للتحكم في الكورتيزول، هرمون التوتر المرتبط غالبًا بتراكم دهون البطن، ينصح الأطباء بممارسة تمارين التنفس العميق لبضع دقائق.

يمكن أن تزيد وضعيات اليوجا أو تمارين التمدد البسيطة من مرونة الجسم وتنشيط الدورة الدموية، فهى تساعد جسمك على الحركة بكفاءة أكبر طوال اليوم، مما يقلل من احتمالية الإصابة ويزيد من فعالية تمارينك.

اذهب في نزهة سريعة أو قم بممارسة التمارين الهوائية

من الحيل السهلة والمدهشة المشي لمدة 20 دقيقة قبل الإفطار، فهذا يزيد من حساسية الأنسولين وتُحرّر الدهون المُخزّنة.

الأمر لا يتعلق بحرق مئات السعرات الحرارية، بل يتعلق بتوجيه عملية الأيض لديك نحو الاتجاه الصحيح والاستفادة المثلى من نافذة الطاقة الطبيعية لديك، يمكنك حتى دمج ذلك مع التعرض لأشعة الشمس - خذ زجاجة ماء بالليمون وانطلق في الهواء الطلق.

تناول وجبة إفطار منخفضة السكر وغنية بالبروتين

انسَ عصائر الفاكهة أو الحبوب الغنية بالسكر، فهي قد ترفع سكر الدم ثم تنخفض فجأةً، مما يزيد من شعورك بالجوع بحلول منتصف الصباح.

اختار وجبات الإفطار التي تجمع بين البروتين والألياف والدهون الصحية بدلاً من ذلك، على سبيل المثال، الزبادي اليوناني مع البذور والتوت أو البيض مع الأفوكادو والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

يُشعرك البروتين بالشبع لفترة أطول ويتطلب طاقة أكبر للهضم، بالإضافة إلى ذلك، يُساعد البروتين في الحفاظ على العضلات، وهو أمر ضروري عند محاولة التخلص من الدهون وليس فقط الوزن.

