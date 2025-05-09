شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من التهاب في جسمك.. احذر تناول هذه المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

تُعرف المكملات الغذائية غالبًا بأنها منقذة للحياة خاصة لمن يعانون من نقص التغذية، والتعب، والضعف، وحتى الالتهاب، ومع ذلك، لا ينبغي تناول أي مكملات غذائية دون استشارة الطبيب أولًا، وليست كل المكملات مفيدة للصحة أيضًا، فإذا كنت تعاني من التهاب مزمن، فعليك تجنب تناول هذه المكملات الغذائية، وفقًا لأخصائيي التغذية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

مكملات الحديد بجرعات عالية

الحديد مهم لجسمك، لكن الإفراط في تناوله قد يكون ضارًا، وتناول جرعات عالية من مكملات الحديد قد يسبب أعراضًا مثل الغثيان والإمساك والقرحة وارتفاع مستويات الالتهاب، ويحتاج معظم البالغين فقط من 8 إلى 18 ملليجرامًا من الحديد يوميًا، وقد يكون تجاوز 40 ملليجرامًا غير آمن، لذلك تناول مكملات الحديد فقط إذا نصحك طبيبك بحاجتك إليه، خاصةً إذا كنت تعاني من التهاب.

حمض اللينوليك المترافق (CLA)

حمض اللينوليك المترافق (CLA) هو حمض دهني من أوميجا 6 يُستخدم غالبًا لإنقاص الوزن، ومع ذلك، تُظهر الدراسات أن حمض اللينوليك المترافق قد يزيد مستويات البروتين التفاعلي-سي (CRP)، وهو مؤشر على وجود التهاب في الجسم، وهذا يعني أن مكملات حمض اللينوليك المترافق قد تُفاقم الالتهاب، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب طبيعي أو منخفض.

مكملات فيتامين A بجرعات عالية

فيتامين A ضروري، لكن الإفراط في تناوله قد يُسبب مشاكل، وقد ترفع الجرعات العالية من مكملات فيتامين A مستويات البروتين التفاعلي سي (CRP)، مما يُشير إلى زيادة الالتهاب، وينبغي أن يتناول البالغون من 700 إلى 900 ميكروجرام يوميًا، وألا تتجاوز 3000 ميكروجرام، وتحتوي بعض المكملات على جرعات أعلى من ذلك، لذا توخِ الحذر واستشر طبيبك قبل تناول مكملات فيتامين A.

الطحالب الخضراء المزرقة

تُستخدم الطحالب الخضراء المزرقة، بما فيها السبيرولينا، لأسباب صحية عديدة، مثل خفض ضغط الدم وتعزيز المناعة، ولكن إذا كنت تعاني من حالة مناعة ذاتية أو التهاب، فقد تُحفز الطحالب الخضراء المزرقة جهازك المناعي بشكل مفرط، مما يزيد الالتهاب سوءًا، وينصح الخبراء بتجنبها إذا كنت تعاني من أمراض التهابية أو مناعية ذاتية.