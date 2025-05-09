علامات الحمل الطبيعية والمقلقة التي يجب أن تعرفها كل امرأة حامل

علامات الحمل الطبيعية

حامل متعبة

لاحظي أنك سوف تشعرين بألم وثقل في ثدييك ومحيطهما وشعور بسخونة وحرارة، وذلك بعد غياب موعد الدورة الشهرية المرتقبة لأيام قليلة عن موعدها مع ملاحظة أنه يجب أن تعرفي أن تغير لون الحلمة لا يرتبط بنوع الجنين إطلاقاً، ولكن الشعور بتغيرات في الحالة العامة للثديين يؤكد على حدوث الحمل.

توقعي أن يصبح لديك ميل للشعور بالغثيان وخاصة في فترة الصباح، وهو أهم علامات الحمل نتيجة لارتفاع مستوى هرمون الحمل في جسمك، مع ملاحظة وجود أعراض أخرى مرتبطة بارتفاع الهرمون مثل الشعور بالرغبة المستمرة بالنوم والإحساس بالنعاس والدوار والدوخة خاصة في حال قيامك بالوقوف مثلاً، وفي حال ظهور مثل هذه الأعراض يجب عليك التعرف ومن خلال طبيبك إلى كيفية التعامل مع أعراض الحمل بشكل طبيعي وآمن من خلال نصائح بسيطة مثل تناول أعواد بسكويت مملح بمجرد الاستيقاظ من نومك والإكثار من شربك للسوائل وخاصة الماء وتجنب الحركات المفاجئة.

توقعي أن تصابي بتغيرات في المزاج والنفسية والشعور المتقلب بالحزن والقلق والتوترات العصبية وحدوث نوبات من البكاء غير المبررة، وذلك بسبب حدوث التغيرات الهرمونية، ولكن هذه المرحلة تنتهي غالباً بعد الثلث الأول ما لم ترافقها أعراض مقلقة أخرى تؤدي للإصابة بما يعرف باكتئاب الحمل.

لاحظي أن من علامات الحمل المبكرة والطبيعية شعورك بالرغبة بكثرة التبول بسبب حساسية المثانة في مرحلة الحمل الأولى، وكذلك تلعب التغيرات الهرمونية دوراً هاماً في حدوث هذه الظاهرة، والتي تؤكد بالفعل حدوث الحمل، ولكنها لا ترتبط بنوع الجنين وتتوقف مع حلول الشهر الرابع، وتعود للظهور مع قرب الولادة بسبب كبر حجم الجنين.

علامات حمل طبيعية ولكن غير متوقعة

لاحظي أنك قد تصابين بحالة من الإسهال، وفي حالات نادرة تدل على الحمل، على الرغم أن إصابة بعض النساء الحوامل في بداية الحمل بالإمساك هو الحالة الأكثر شيوعاً بسبب إصابتهن ببطء حركة الأمعاء.

توقعي أن تشعري وتعاني من نفور من الزوج والشعور بالضيق والرغبة بالقيء من رائحته، ويجب أن تلاحظي أن هذا العرض نادر الحدوث، ولكنه يحدث ويجب أن تتوقعيه ويندرج تحت مسمى علامات وحام طريفة منها ما يرتبط بعلاقتك بزوجك والأسباب والعلاج حيث تكون له أبعاد نفسية إضافة لحدوث التغير الهرموني، ومن ضمن أبعاد هذا الشعور النفسية شعور الحامل بأنها غير مستعدة وجاهزة لتحمل مسئولية الأمومة ومتاعبها لوحدها.

توقعي أن يحدث لديك ألم مع شعور بالحزق في منطقة أسفل الإبط، ويحدث ذلك غالباً مع موعد الدورة الشهرية المتوقعة والتي غابت فعلاً؛ حيث تشعر المرأة بوجود هذا الألم وظهور تضخم ملموس وبسيط في الغدد المحيطة بمنطقة الإبط، وهي حالة نادرة جداً وبشكل كبير، ولكنها تحدث وتكون من العلامات المتوارثة ومتعارفاً عليها عند بعض العائلات بعينها، فتعرف الأم مثلاً أنها حامل بهذه الطريقة ويتكرر ذلك بالوراثة مع بناتها وحفيداتها.

هل يمكن أن يحدث الحمل دون علامات ظاهرة؟

اختبار حمل منزلي

اعلمي أن الحمل يتسبب في حدوث تغيرات هرمونية طبيعية داخل جسم المرأة، وخصوصاً حدوث ارتفاع بمستوى هرمون الحمل، ويعرف هذا الهرمون بأنه "هرمون الغدد التناسلية المشيمائية البشرِيّة"، ويتم إفرازه وتركيبه بواسطة المشيمة، ويبدأ إنتاج هرمون الحمل بعد أن يتم تلقيح البويضة من المرأة مباشرة بواسطة النطفة الذكرية، ولذلك يستخدم هرمون الحمل للكشف عن ثبوت حدوث الحمل، كما يعمل هذا الهرمون على حث مبيضي السيدة على إنتاج هرموني الإستروجين والبروجيسترون للقيام بدورهما الهامين في تثبيت الحمل، كما يقوم هرمون الحمل بدور هام آخر وهو الاحتفاظ بالجسم الأصفر، مما يسهم في إفراز هرمون البروجيسترون والذي يساعد بدوره في تهيئة البطانة الرحمية وتجهيزها، والعمل على زيادة سماكة جدارها الذي يتكون من شبكة من الأوعية الدموية، مما يعني بدء خطوة هامة وهي تثبيت الجنين وتوفير مصدر التغذية المناسبة له.

توقعي أن يكون لديك ما يعرف بالحساسية الهرمونية في حالات قليلة، أي أن درجة استجابة جسمك لارتفاع مستوى هرمون الحمل المتوقع أن ترتفع تكون أقل من النساء الأخريات؛ ولذلك فمن المتوقع أيضاً أن يحدث لديك الحمل بصورة طبيعية، ولكن بلا أعراض أو بأعراض قليلة، ولا يعني ذلك أنك قد تشكين بكونك حاملاً، فأهم أعراض الحمل المؤكدة هو غياب الدورة الشهرية، وحيث تحسب مدة الحمل من خلالها، وكما تظهر فحوص الحمل المنزلية المنتشرة والفحوص المخبرية ثبوت الحمل، لكن نسبة هرمون الحمل في الجسم تتحكم بظهور أو عدم ظهور أعراض الحمل عليك.

علامات الحمل المقلقة

الغثيان الحملي

توقعي أن تكون أعراض الحمل مبالغاً فيها ولكنها تكون طبيعية في حال حملك بأكثر من جنين أي أن يكون لديك حمل متعدد، حيث يلاحظ ومن الطبيعي أن أعراض الحمل تكون ظاهرة وبشدة في حال الحمل بتوأم؛ لأن نسبة هرمون الحمل تتضاعف في هذه الحالة.

لاحظي أن هناك علامات حمل قوية قد تصابين بها وتشمل زيادة حدة التعب والإرهاق وأعراض الغثيان الحملي وذلك بسبب إصابتك بفقر الدم أي الأنيميا، فنقص عنصر الحديد يؤدي لزيادة مثل هذه الأعراض، ويجب أن تحصلي على فحوصات تحدد نسبة مخزون الحديد في جسمك لكي يساعدك الطبيب في تجاوز هذه الأعراض.

اعلمي أن هناك حالات حمل غير طبيعية مثل الحمل خارج الرحم أو الحمل العنقودي، وفي غالبها تتسبب في حدوث أعراض حمل مقلقة وغير طبيعية، وفي حال حدوث أعراض غير طبيعية لديك يجب التوجه للطبيب فوراً، حتى لو حصلت على فحوصات حمل إيجابية، ومن بين هذه الأعراض النزف الرحمي، وحيث يمكن أن يحدث في بداية الحمل ويكون بسيطاً جداً، ويعرف بالعلامة، ولكن في حال زيادته وتكراره فهو من الإنذارات الخطرة التي تستوجب القلق.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 9 مايو 2025 07:23 صباحاً - في انتظار الخبر السعيد تشعر المرأة ببعض الأعراض التي تصفها بأنها أعراض الحمل المبكرة، ولذلك فهي بمجرد غياب الدورة الشهرية عن موعدها تبدأ في مراقبة جسمها وما يطرأ عليه من تغيرات وعلامات، وقد تفعل ذلك قبل موعد الدورة الشهرية بسبب لهفتها على معرفة الخبر السعيد الذي تنتظره كل النساء وهو إحساس الأمومة.يعد غياب الدورة الشهرية هو أحد أهم أعراض الحمل المؤكدة، ولكن هناك علامات أخرى تعد طبيعية ومتعارفاً عليها يجب أن تتأكد المرأة أنها ليست عبارة عن خرافات ومعتقدات خاطئة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة شيرين ناجي، حيث أشارت إلىالتي يجب أن تعرفها كل امرأة حامل ومنها غياب الدورة الشهرية والغثيان الحملي وغيرها في الآتي:قد يهمك أيضاً: كيفية التعامل مع أعراض الحمل بشكل طبيعي وآمن*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.