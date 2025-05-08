شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض الضغط لا تتجاهل هذه العلامات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم، يحدث عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الشرايين مرتفعة بشكل مستمر، على المستوى العالمي، يُحدد هذا عند أي قراءة تتجاوز 120/80 (الضغط الانقباضي (الرقم العلوي، عند نبض القلب) والضغط الانبساطي (الرقم السفلي، عند راحة القلب)، مع أنه قد يختلف اختلافًا كبيرًا باختلاف العمر والجنس والوزن

وقد لا تظهر أعراض معروفة في بعض الأحيان، ولكن هناك 7 علامات تحذيرية تدل على ارتفاع ضغط الدم لديك، وأنك بحاجة إلى مساعدة، منها الصداع المتكرر أو الشديد، وألم الصدر، وضيق التنفس، والدوخة وضبابية في الرؤية، ودقات في الصدر أو الرقبة أو الأذنين، فغالبًا ما يرتبط الشعور بالخفقان أو الضغط في الصدر أو الرقبة أو الأذنين بارتفاع ضغط الدم، وقد يصاحب هذا الشعور عدم انتظام ضربات القلب أو القلق، ولا ينبغي تجاهله

علامات ارتفاع ضغط الدم