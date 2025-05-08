شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشكلات صحية يسببها نقص المغنيسيوم والان مع تفاصيل الخبر

المغنيسيوم معدن أساسي غالبًا ما يُغفل عنه في التغذية اليومية، فهو يدعم أكثر من 300 وظيفة للجسم، بدءًا من دعم صحة القلب، مرورًا بتنظيم وظائف العضلات والأعصاب، وتحسين المزاج والنوم، وتحسين أداء التمارين الرياضية، وتنظيم مستويات السكر في الدم، ويوجد المغنيسيوم طبيعيًا في مجموعة متنوعة من الأطعمة، ومع ذلك، إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى هذا المعدن، فقد يؤدي ذلك إلى نقصه، ويمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى سلسلة من المشكلات الصحية، يوضحها تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. مشكلات صحية يسببها نقص مستويات المغنيسيوم في الجسم:

ارتفاع ضغط الدم

يساعد المغنيسيوم على تنظيم وظائف الأوعية الدموية من خلال تعزيز الاسترخاء وتدفق الدم بشكل صحي، وعند انخفاض مستوياته، قد تتقلص الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وغالبًا ما يُغفل عن نقص المغنيسيوم في حالات ارتفاع ضغط الدم، ولكنه عامل بسيط يمكن معالجته من خلال النظام الغذائي.

تشنجات وتقلصات العضلات

تعتبر تشنجات وتقلصات العضلات علامات على نقص المغنيسيوم، حيث إن التشنجات العضلية اللاإرادية، خاصةً في الساقين أو الوجه، هي علامات مميزة لنقص المغنيسيوم، فهذا المعدن ضروري لاسترخاء العضلات ونقل الإشارات العصبية، كما أن التعب والضعف علامات على نقصه، حيث إن المغنيسيوم ضروري لإنتاج ATP، وهو العامل الأساسى لإنتاج الطاقة في الجسم.

ويدعم هذا المعدن إنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، فإذا كنت تشعر بالتعب أو الضعف المستمر، فقد يكون ذلك علامة على نقص المغنيسيوم، وذلك لأن نقص الطاقة على المستوى الخلوي قد يتجلى في إرهاق جسدي، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

اضطراب نبضات القلب

يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى عدم انتظام ضربات القلب، ويساعد المغنيسيوم في الحفاظ على التوازن الكهربائي في القلب، وعند انخفاض مستوياته بشكل كبير، قد يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب، والذي قد يبدو وكأنه خفقان أو نبضات متقطعة، وفي حالات نادرة، قد يزيد هذا من خطر حدوث مضاعفات مثل السكتة الدماغية أو قصور القلب.

هشاشة العظام

يُعد نقص المغنيسيوم عامل خطر معروف لهشاشة العظام، وقد يُضعف هذا النقص العظام، كما يُقلل من مستويات الكالسيوم في الدم، وهو ضروري للحفاظ على بنية عظام قوية، ومن العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام التقدم في السن، وقلة ممارسة الرياضة، وقلة تناول فيتامين د وفيتامين K في النظام الغذائي.

التأثير على الصحة العقلية

يرتبط انخفاض مستويات المغنيسيوم باضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب والقلق، حيث يُنظم المغنيسيوم النواقل العصبية، مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تؤثر على المزاج، وقد يخل النقص المزمن لهذا المعدن بهذا التوازن، مما قد يُساهم في مشاكل الصحة النفسية، وقد وجدت مراجعة منهجية أُجريت عام ٢٠٢٣ للتجارب السريرية العشوائية أن مكملات المغنيسيوم يُمكن أن تُحسن الاكتئاب.

وغالبًا ما لا يُشخص نقص المغنيسيوم، لأن أعراضه غير محددة، ولكن يمكن لفحوصات الدم تأكيد انخفاض مستوياته، ويمكن لإجراء بعض التعديلات على نمط الحياة وإضافة أطعمة غنية بالمغنيسيوم أن تحسن مستوياته.