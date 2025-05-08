شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استبعاد مُعلمة.. روشتة أولياء الأمور والمدرسين لرعاية الطفل مريض السكر والان مع تفاصيل الخبر

استبعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، معلمة من مدرستها بعد تعديها بالضرب على طالب بالصف الأول الابتدائى بمدرسة حدائق القبة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومنعه من دخول الحمام رغم أنه مصاب بالسكر، حيث تم نقلها، لحين انتهاء التحقيقات، كما تم إحالة كافة تفاصيل الواقعة إلى النيابة للتحقيق فيها.

يحتاج الطفل مريض السكر إلى نظام غذائى صحى متوازن خلال يومه الدراسى، وذلك لضمان استقرار مستوى السكر فى الدم والحفاظ على نشاطه وتركيزه.

وفقا لموقع " emedicine" في حالات الأطفال ينبغي ملاحظة العلامات التالية التي قد تشير إلى مؤشر خطر لغيبوبة السكر

أعراض الغيبوبة المرتبطة بمرض السكر

تشمل الأعراض الرئيسية الثلاثة للغيبوبة ما يلي:

اللاوعي : يشبه النوم العميق جدًا.

عدم استجابة العين: هذا يعني أن عينيك تبقى مغلقة، وأن إبقاء عينك مفتوحة لا يُثير رد فعلك، قد يكون لعينيك بعض الاستجابات الانعكاسية، مثل الاستجابة للضوء.

نقص الاستجابة الحركية : يعني هذا أنك لا تتحرك بوعي، قد تظل لديك بعض الاستجابات المنعكسة.

تشمل الأعراض الشديدة التي قد تحدث قبل الغيبوبة المرتبطة بمرض السكر ما يلي:

الغثيان والقيء .

ألم في البطن .

التنفس السريع والعميق بوتيرة ثابتة.

رائحة الفم ذات رائحة الفواكه.

الشعور بالتعب الشديد أو الضعف.

الشعور بالارتباك.

انخفاض اليقظة.

تشمل أعراض انخفاض سكر الدم الشديد التي قد تحدث قبل الغيبوبة المرتبطة بمرض السكر ما يلي:

عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية.

كلام غير واضح.

صعوبة أو خلل في التنسيق.

فقدان الاتجاه.

النوبات .

الإسعافات الأولية للغيبوبة المرتبطة بمرض السكر

إذا دخل الطفل في غيبوبة مرتبطة بمرض السكر، فاتبع خطوات الإسعافات الأولية التالية:

قال الدكتور ممدوح الشربينى، أستاذ الباطنة والأورام والغدد الصماء بجامعة القاهرة إنه من المهم جدا علاج هبوط السكر فى أسرع وقت ممكن، لأنها تعتبر حالة خطيرة قد تهدد حياته، وأضاف «الشربينى» أنه فى حالة تعرض الطفل خلال اليوم الدراسى لغيبوبة، يجب فورا وضعه فى وضعية الجلوس «نص قاعدة» مع إعطائه عصير بالسرنجة لعدم مقدرته على الشرب لحين وصول سيارة الإسعاف.

تغذية الطفل مريض السكر

أكد الدكتور هشام العامرى، استشارى التغذية العلاجية بقصر العينى، أن التغذية الصحية الجيدة تلعب دورا مهما فى السيطرة على مرض السكر، خاصة للطفل الصغير، وتساعده بشكل كبير فى تجنب المضاعفات مثل أعراض انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر المفاجئ.

وأوضح «العامرى» أنه خلال اليوم الدراسى قد يواجه الطفل مواقف عديدة تتطلب الحفاظ على مستوى ثابت من الطاقة والتركيز، وبالتالى الحفاظ على مستوى السكر، ويكون ذلك من خلال تناول وجبات صحية ومتوازنة تعمل على توازن نسبة السكر فى الدم دون حدوث ارتفاعات أو انخفاضات مفاجئة، لذا من المهم أن تكون الوجبات غنية بالعناصر الغذائية المتوازنة التى يحتاجها الجسم، مع مراقبة كميات الكربوهيدرات والسكريات التى يتناولها الطفل.

وجبة منتصف اليوم

فى وقت الاستراحة بين الدراسة، يحتاح الطفل حسب توجيهات الطبيب إلى تناول وجبة خفيفة مناسبة تمده بالطاقة وتحافظ على مستواه، مشددا على ضرورة أن تكون وجبات خفيفة صحية مثل الفاكهة، لأن محتواها من السكر مناسب بعكس السكريات السريعة كالمربى والحلاوة، ويمكن إعطاء الطفل ثمرة من التفاح أو الجوافة أو الكمثرى التى قد يحتاجها الطفل لتجنب انخفاض مستوى السكر وتجنب الإصابة بالغيبوبة.

الجزر يساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم، ويعود ذلك لأن مرضى السكر يمكنهم امتصاص السكر الطبيعى فى الجزر بسهولة ودمجه فى النظام الغذائى اليومى، وعلى الرغم من أن عصير الجزر يحتوى على السكر والكربوهيدرات، فإنه لا يرفع مستويات السكر فى الدم، ذلك لأن الجزر غنى بالألياف والكاروتين.

وجبة الغذاء يجب أن تكون متوازنة، مع التركيز على البروتينات الصحية والخضراوات الغنية بالألياف، بعض الخيارات تشمل سلطة خضار طازجة مع قطع من الدجاج المشوى أو التونة، وخبز القمح الكامل مع حشوه بالجبن أو الدجاج أو حبوب كاملة مثل الأرز البنى أو الكينوا، بدلا من الأرز الأبيض أو المكرونة المكررة أو ساندوتش صدور الديك الرومى المدخن مع خبز حبوب كاملة.

وبعد الغداء يمكن تقديم بعض الخيارات الصحية للطفل أيضا، وتشمل شرائح الجزر أو الخيار أو قطع فاكهة طازجة مثل الفراولة أو التوت.

وتابع استشارى التغذية العلاجية: بالنسبة للأطفال الذين يميلون إلى تناول الحلويات أو السناكس المعلبة، هناك العديد من البدائل الصحية التى يمكن تقديمها لهم مثل الشيكولاتة الداكنة بنسبة 70% كاكاو أو أكثر بدلا من الشوكولاتة العادية، والفشار بدون إضافات أو زيوت مهدرجة كبديل عن رقائق البطاطس، ومخبوزات صحية منزلية مثل كوكيز الشوفان والعسل بدلا من المخبوزات الجاهزة المحملة بالسكر.

الدعم النفسى للطفل مريض السكر

من جانبها، أوضحت الدكتورة تقى شرف الدين، أخصائية الطب النفسى جامعة المنوفية، أن إصابة الأطفال بالسكر لها تأثير سلبى على نفسية الطفل، فحرمان الطفل من أكثر الأشياء التى يحبها وهى الحلويات قد تؤثر عليه بشكل سلبى، وتعرضه للتنمر من أصدقائه ومما يجعله يشعر باستمرار بأنه مختلف عن باقى الناس.

وأضافت أخصائية الطب النفسى أنه من المهم التوعية المستمرة للمدرسين بمرض السكرى بين الأطفال، وأنه ليس وصمة عار، وتعريف جميع الطلاب بالمرض معرفة كافية لتجنب إيذاء الطفل المصاب بالسكر حتى ولو بكلمة، أيضا من المهم توفير أنشطة تناسب الطفل بحيث تكون غير مرهقة أو مجهدة له.

كما أوضحت أخصائية الطب النفسى أن للأم الدور الأكبر والأهم فى إدارة مشكلة الطفل الصحية، فمن المهم فى تلك الحالة توفير وجبات مناسبة له دون الشعور بأنه محروم أو مختلف عن باقى زملائه فى الفصل، بجانب توفير مناخ مناسب للطفل فى المدرسة والمنزل لتجنب حدوث أى مشكلة نفسية له.

وتابعت: من المهم أن يكون لدى المدرسين وأولياء الأمور خلفية عن كيفية التعامل مع الطفل المصاب بمرض السكر من خلال التوعية داخل المدرسة بشرح المرض بطريقة بسيطة، حيث يمكن تحويل الشعور بالحرمان إلى شئ مميز، فبدلا من التركيز على ما لا يستطيع الطفل تناوله، يمكن تسليط الضوء على الأطعمة الصحية التى يتناولها، والتى تجعله أقوى وأكثر نشاطا، مثلا أن هذه الأطعمة تزيد الطاقة وتجعلك أكثر قدرة على اللعب.