شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات كندة علوش.. أسباب تجعل القفاز الضاغط ضرورة بعد جراحة الورم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة كندة علوش عن رحلتها مع مرض السرطان، وقالت فى تصريحات تليفزيونية إنها ارتدت قفازا ضاغطا في يديها بعد إجرائها عملية جراحية في الثدي، حيث انها كانت مصابة بسرطان الثدي وخضعت لجلسات الكيماوي وتم استئصال جزء من الغدد الليمفاوية.

وحول ذلك تحدث الخليج 365 مع الدكتور عبد الله عزت استشاري جراحة الأورام في معهد الأورام، الذي أوضح الأسباب التي ينصح خلالها بارتداء السيدات اللاتي خضعن لعملية ازالة أورام الثدي مع استئصال الغدد الليمفاوية ارتداء الرباط الضاغط في اليد.

أكد عبد الله أن ارتداء الرباط الضاغط في اليد بعد استئصال أورام الثدي وخاصة إذا تم استئصال العقد اللمفاوية من تحت الإبط، له أهمية طبية كبيرة في الوقاية والعلاج من تورّم الذراع أو ما يُعرف بـ"الارتشاح الليمفاوي" (Lymphedema).

لماذا يُستخدم الرباط الضاغط أو القفاز الضاغط؟

1. منع تراكم السوائل الليمفاوية:

بعد استئصال العقد الليمفاوية، يتأثر تصريف السوائل الليمفاوية، فتبدأ تتجمع في الذراع مسببة تورما. الرباط الضاغط يساعد في تحفيز التصريف الطبيعي للسائل وتقليل التورم.

2. تحسين الدورة الدموية واللمفاوية:

الضغط الخفيف المتساوي يساعد الأوعية على ضخ السائل الليمفاوي نحو الجسم بدل ما يتجمع في الذراع.

3. منع تطور الحالة:

الارتشاح الليمفاوي إذا لم يعالج، قد يتحول لحالة مزمنة تسبب ثقلا في الذراع، ضعفا، أو حتى تغيرات في الجلد.

4. دعم العضلات والمفاصل:

يساعد في تقليل الإجهاد على الذراع، خصوصًا بعد الجراحة أو العلاج الإشعاعي.

وقدم استشاري جراحة الأورام بعض النصائح مهمة مع الرباط الضاغط:

يكون مقاسه مناسبا وحسب تعليمات الطبيب أو أخصائي العلاج الطبيعي.

لا يتم ارتداؤه أثناء النوم إلا إذا طلب الطبيب .

حافظي على الجلد نظيفا وجافا لتجنّب العدوى.

لا يجب رفع أحمال تقيلة أو أخذ حقن في الذراع المصابة.