مؤتمر “مفترق الطرق” يناقش تمكين الخريجين من اتخاذ قرارات مهنية مبنية على معرفة دقيقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يبحث مؤتمر “مفترق طرق” الذي تنظمه جامعة الملك سعود، خلال الفترة خلال الفترة من 10 إلى 11 مايو الجاري، الفرص المتاحة للخريجين والمهتمين بالمجالات الصحية، من خلال تسليط الضوء على المسارات المتنوعة للمهنة، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مهنية مبنية على معرفة دقيقة وواعية إلى جانب استعراض أبرز القضايا المستقبلية في مجالات الممارسة السريرية، وصناعة الأدوية، والأبحاث، والتخصصات الحديثة مثل المعلوماتية الصحية والتقنيات الذكية في الرعاية الوقائية.

وبين المشرف على المؤتمر الدكتور أحمد بن زويعل العنزي، أن المؤتمر في نسخته الرابعة, يستهدف المجتمع الأكاديمي في مختلف التخصصات الصحية, ويشهد مشاركة أكثر من 40 جهة، مما يعكس توسعًا نوعيًا، لافتًا النظر إلى أن وتيرة التعاون المؤسسي ارتفعت لتشمل جهات صحية وتعليمية وصناعية مرموقة، من أبرزها برنامج تحول القطاع الصحي، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومجلس الضمان الصحي، والمعهد الوطني للبحوث، ومركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل، وشركة لايفيرا، بالإضافة إلى مدينة الملك فهد الطبية، ومجموعة من شركات الأدوية، وجهات استشارية تعليمية محلية ودولية، في تنوع يعكس مكانة المؤتمر بصفته محطةً مركزيةً للربط بين الكفاءات الوطنية وقطاعات التوظيف الحيوية.

ويتميّز البرنامج العلمي هذا العام بتنوعه وثرائه، متضمنًا أربع جلسات حوارية رئيسية تتناول موضوعات محورية مثل: التوافق بين القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030، وتحوّل الأدوار الصيدلانية في المنظومة الصحية، والفرص المهنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جلسات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والتأمين الصحي.

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