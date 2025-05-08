شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح للحفاظ على رطوبتك ومنع الجفاف في الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد عن ارتفاع في درجات الحرارة تتعرض له البلاد ويستمر حتى الأسبوع المقبل ليسود طقس من حار إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، وفى هذا السياق، من المهم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية للوقاية من مخاطر الموجة الحارة للجميع، وبوجه خاص فئات مثل كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، وفقًا لتقرير موقع "BetterHealth".

فيما يلى.. نصائح فعالة للحفاظ على رطوبتك والوقاية من الجفاف في الموجة الحارة:

احرص خلال أيام الطقس الحار على الحفاظ على رطوبتك في المقام الأول للوقاية من الجفاف، وذلك من خلال شرب الكثير من الماء بجانب العصائر والمشروبات الطبيعية المرطبة، فلا تنتظر أن تشعر بالعطش خاصة إذا كنت خارج المنزل أو تقوم بنشاط بدني.

إذا كنت في المنزل، حافظ على برودة جسمك من خلال استخدام مكيف الهواء أو المروحة، وارتدِ ملابس خفيفة وفضفاضة، أما إذا كنت خارج المنزل، فاحرص على الجلوس في أماكن الظل وتجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان للوقاية من مخاطر مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى، أو تؤدي إلى مشاكل صحية مفاجئة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، أو تفاقم حالات طبية موجودة مثل أمراض الكلى أو الرئة.

عند النزول من المنزل خاصة في أوقات الذروة يجب أن تحرص على حمل زجاجة مياه والشرب باستمرار للوقاية من الجفاف، وارتداء نظارة شمسية للوقاية من أشعة الشمس، وقبعة واسعة الحواف، وارتداء ملابس قطنية وفضفاضة ذو أولوان فاتحة أو زاهية.

من المهم الحفاظ على صحة البشرة والجل، من خلال استخدام واقى الشمس بمعامل حماية 50 للوقاية من أضرار الأشعة البنفسجية.

خذ حمامًا باردًا من أجل ترطيب جسمك خاصة في أوقات ذروة الحرارة.

استخدم الستائر الثقيلة لمنع أشعة الشمس من المرور عبر النوافذ.

تجنب النزول من المنزل في أوقات الذروة وكذلك ممارسة الرياضة، فإذا كنت لست مضطرًا للنزول، فاختر الأوقات المناسبة بعدما تهدأ حرارة الشمس.

راقب علامات الجفاف مثل الشعور بالعطش، والدوار، وجفاف الفم، والتعب، وبول داكن اللون وإسعاف نفسك على الفور للوقاية من أي مخاطر.

تأكد من تخزين الأطعمة والأدوية في درجات الحرارة المناسبة.

بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، قم بزيارة طبيبك لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتغيير أدويتك أثناء ارتفاع درجات الحرارة من عدمها.

تجنب الأطعمة الثقيلة والدسمة على المعدة خاصة في الحر وكذلك الأطعمة الحارة، واحرص على تناول الأطعمة الخفيفة المرطبة للجسم مثل الخضراوات والفاكهة التي تحتوى على نسبة عالية من الماء.